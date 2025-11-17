IVE・レイ、“平成ギャル”にイメチェン!?新たな髪色が「あまりにも良すぎる」と好評【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループIVEのメンバー、レイの“イメチェン”が話題になっている。

去る11月16日、レイは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、日本語で「かわいい？？」と綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、IVEが11月15日に開催されたK-POP授賞式「2025 KOREA GRAND MUSIC AWARDS」に出演したときの裏側を捉えたものである。

（写真＝レイInstagram）

写真のなかのレイは、メタリックなショートダウンとミニスカートに白色の柔らかい質感のブーツカバーを合わせている。なかでも、ハイトーンの茶髪に大胆に変身した姿が目を引く。ツインテールも相まって、可愛さが詰まったルックになっている。

投稿を目にしたファンからは、「可愛すぎる」「髪型、髪色あまりにも良すぎる」「平成ギャルすぎる」といった反応が寄せられていた。

なお、レイが所属するIVEは10月31日～11月2日、韓国・KSPO DOMEでワールドツアー「SHOW WHAT I AM」を開幕。今後、アジア、ヨーロッパ、アメリカなど、さまざまな地域へと拡大していく予定だ。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。

