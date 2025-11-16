寒くないの？韓国女子ゴルファー、“美脚むき出し”ミニスカSHOTに「輝いてる」と大絶賛！【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国女子ゴルファーのチェ・ナヨン2が、美脚際立つミニスカウェアSHOTでフォンを魅了している。

チェ・ナヨン2は最近、自身のインスタグラムを更新。

虹や星の絵文字とともに「白のダウンを着た瞬間、照明が必要なくなるマジック」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ベージュのトップスに同色のミニスカートを合わせ、白のダウンを羽織ったゴルフウェアコーデのチェ・ナヨン2が写っている。ダウンのポケットに両手を入れ、こちらに向かってにこやかに微笑む表情が見る者の目を引く。

背景には紅葉の広がる秋景色のなか、ミニスカートからそのままあらわになったレッグラインが人々を釘付けに。モデルさながらに目鼻立ちの整ったビジュアルの良さも相まって、多くのファンを虜にさせた。

この投稿には、「女神級のプロ様」「ビューティフル」「明るい笑顔、愛らしい美貌で輝いています」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝チェ・ナヨン2のInstagram）

なお、チェ・ナヨン2は1996年2月14日生まれの29歳。2013年にKLPGA（韓国女子プロゴルフ協会）に入会し、主にはドリームツアー（2部）でプレーした。ドリームツアーには通算68大会に出場し、合計約1311万ウォン（日本円＝約141万円）を獲得している。

ちなみに、過去に日米ツアーで活躍し、2022年に現役を引退したチェ・ナヨン（37）は別人。韓国女子ツアーでは同姓同名の場合、入会順で名前の後ろに数字を付けて区分をするため、「チェ・ナヨン2」としている。

■【写真】短すぎ！チェ・ナヨン2の“膝上30cm”超ミニスカウェア

■【写真】チェ・ナヨン2、水着姿のナイトプールSHOT

■【写真】チェ・ナヨン2、高級ホテルで“大胆バスローブ”に変身