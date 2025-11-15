日本人メンバーも所属するAHOF、3冠達成で新人王レース独走！『Pinocchio』MVも4000万回突破 | RBB TODAY

ボーイズグループ AHOF（アホプ）が『Pinocchio』で音楽番組3冠を達成した。

AHOFは、11月14日に放送されたKBS2の音楽番組 『MUSIC BANK』で、2ndミニアルバム『The Passage』のタイトル曲『Pinocchio』で1位トロフィーを手にした。

この日AHOFは、デジタル音源100点、放送回数4292点、K-POPファン投票2000点、アルバム2131点、ソーシャルメディア15点の合計8538点を記録し、11月第2週の1位を獲得した。

トロフィーを受け取ったメンバーたちは、「こうしてMUSIC BANKで再び1位をいただけて本当に光栄です。愛するFOHA（AHOFのファン名）、こんな素晴らしい賞をくれてありがとうございます。メンバーのみんなも本当にお疲れさま、そして愛してる」と感謝の気持ちを伝えた。

（写真＝『MUSIC BANK』放送キャプチャ）

また、休養中のジュオンにも言及した。パク・ハンは「ジュオン、会いたい。僕たちはもちろん、FOHAのみんなもあなたに会いたがっているから、元気に戻ってきて、また一緒にいい思い出を作れたらいいね」と絆の深さをのぞかせた。

今月4日にカムバックしたAHOFは、 『The Passage』で1位ラッシュを続けている。11日にはSBS funEの『THE SHOW』、12日にはMBC Mおよび MBC every1の『SHOW! CHAMPION』で1位を獲得。そして今回、『MUSIC BANK』のトロフィーを加え、音楽番組3冠を達成した。

デビューから現在までに獲得した音楽番組のトロフィーは計6個。2025年にデビューした新人グループで最多の音楽番組1位記録を持つことになった。

（写真＝F&Fエンターテインメント）

また、『The Passage』は発売初週に約39万枚を売り上げ、自己最高の初動記録を更新。 『Pinocchio』も韓国国内外 の音源チャートで安定した人気を示している。ミュージックビデオはすでに4110万回を突破し、AHOFのグローバルな存在感を示している。

AHOFは今後もさまざまな番組やコンテンツを通じて『Pinocchio』の活動を続ける。15日には仁川（インチョン）インスパイア・アリーナで開催される「第2回KOREA GRAND MUSIC AWARDS」 に出席する予定だ。

