『チャングム』女優イ・ヨンエが約100万円寄付　韓国留学中に脳出血・昏睡状態のタイ人学生支援のため | RBB TODAY

女優イ・ヨンエが、韓国留学中に脳出血で倒れたタイ人留学生を支援するために寄付を行ったことがわかった。

11月14日、『聯合ニュース』などの韓国メディアが報じたところによると、イ・ヨンエは全南（チョンナム）大学留学中に脳出血で倒れ、3カ月にわたり昏睡状態にあるタイ出身のシリニャさんの帰国を助けるため、1000万ウォン（日本円＝約106万円）を寄付したという。

全南大学の言語教育院で韓国語を学んでいたシリニャさんは、今年7月、宿舎で意識を失った状態で発見され、硬膜下出血と診断。その後、現在まで昏睡状態が続いている。

経済的な事情から治療も帰国も難しい状況が知られると、全南大学の救護ボランティアサークル「リズム・オブ・ホープ（Rhythm of Hope）」を中心に、学生や教職員が自主的に募金活動を開始。当初の目標額を大幅に超える支援金が集まるなか、イ・ヨンエもこの「リズム・オブ・ホープ」に1000万ウォンを寄付し、シリニャさんを支援した。

（写真提供＝OSEN）イ・ヨンエ

イ・ヨンエは寄付に際し、「学生たちがこんな素晴らしいことをしてくれて、むしろ感謝しています」とサークル側にメッセージを伝えたという。

また、医療機器に依存した状態で帰国しなければならないシリニャさんのため、大韓航空も酸素呼吸器や医療装備を搭載できるよう、座席5席を確保するなど積極的に協力している。

シリニャさんは15日午後7時に仁川（インチョン）国際空港を出発する便で、タイへ搬送される予定だ。

◇イ・ヨンエ プロフィール

1971年1月31日生まれ。2003年のドラマ『宮廷女官チャングムの誓い』で主人公チャングムを演じ、日本でも人気を博す。2008年に在米韓国人の実業家チョン・ホヨンと結婚し、2011年に双子を出産した。「酸素のような女性」というキャッチコピーで知られる。主な出演作は、映画『JSA』『親切なクムジャさん』『ブリング・ミー・ホーム 尋ね人』、ドラマ『師任堂（サイムダン）、色の日記』『調査官ク・ギョンイ』など。

