東方神起・ユンホ、日本での人気を証明！1stフルアルバム『I-KNOW』がオリコン1位に輝く | RBB TODAY

東方神起・ユンホの1stフルアルバム『I-KNOW』が、日本でも熱い反応を得ている。

ユンホは11月5日に発売した1stフルアルバム『I-KNOW』で、オリコン週間デジタルアルバム ランキング（11月3日～11月9日）1位に登場し、日本国内での圧倒的な人気を改めて証明した。

これを受け、オリコンは公式サイトを通じて「東方神起・U-KNOW（ユンホ）、自身通算3作目のデジタルアルバム1位」というタイトルの記事を掲載し、1位のニュースを大々的に伝え、注目を集めた。

（写真提供＝SMエンターテインメント）ユンホ

さらに今回のアルバムは、Billboard JAPANダウンロード・アルバム・チャート（11月3日～11月9日）でも週間1位を獲得し、ユンホに向けられた音楽ファンの高い関心を実感させた。

ユンホの1stフルアルバム『I-KNOW』には、ダブルタイトル曲『Stretch』と『Body Language』を含む全10曲が収録されており、“フェイク＆ドキュメンタリー”というコンセプトのもと、1つのテーマを2つの視点で描いた曲が2曲ずつ歌詞的にペアリングされている点がグローバルに支持されている。

なお、ユンホは本日（14日）、KBS2『ミュージックバンク』およびSBS『私にはあまりにも気難しいマネージャー-秘書陣』（原題）に出演する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ユンホ プロフィール

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。

