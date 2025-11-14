俳優ムン・サンミン＆ILLIT・ミンジュ、“人気コンビ”が年末歌謡祭のMCに抜擢！昨年はベストカップル賞も | RBB TODAY

年末の音楽祭「2025 KBS歌謡祭 Global Festival」が12月19日、韓国・松島（ソンド）で開催される。

KBS側は「12月19日 19時15分から、仁川・松島コンベンシアにて『2025 KBS歌謡祭 Global Festival』を生放送する」とし、「タレントのチャン・ドヨン、俳優ムン・サンミン、そしてILLITのミンジュがMCとして息を合わせる」と明らかにし、期待を高めた。

特に、チャン・ドヨン、ムン・サンミン、ミンジュという組み合わせは、“今乗りに乗る人気者”とも言える豪華なキャスティングで、さらなる期待を誘う。

（写真提供＝OSEN）左からチャン・ドヨン、ムン・サンミン、ミンジ」

音楽番組『ミュージックバンク』の現MCであるムン・サンミンとミンジュは、昨年10月から1年以上コンビを組んでおり、軽快な進行とテンポの良い“やりとり”で「2024年KBS芸能大賞」のベストカップル賞を受賞し、抜群の相性を認められた。

このように息の合ったムン・サンミンとミンジュに加え、チャン・ドヨンがMCとして確定し、期待はさらに高まっている。

チャン・ドヨンは多くのバラエティ番組でセンスあふれる話術を披露してきたタレントで、老若男女から愛されている。安定した進行と機転の利いたトークで生放送に面白さを加えるMCチャン・ドヨンの活躍にも期待が寄せられる。

なお、『2025 KBS歌謡祭 Global Festival』は12月19日19時15分からKBS 2TVで生放送される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ミンジュ プロフィール

2004年5月11日生まれ。本名パク・ミンジュ。2019年にYGエンターテインメントで練習生生活を始め、2020年にHYBEに入社。2023年6～9月に放送されたサバイバル番組『R U Next？』で最終順位3位に選ばれ、ILLITとしてデビューを果たした。ユニークな歌声と可愛らしいビジュアルが特徴。音楽番組でMCを務めているが、内向的な性格。

◇ムン・サンミン プロフィール

2000年4月14日生まれ。中学3年生の時すでに184cmとなっていたムン・サンミンに、担任から芸能高校のモデル科を進められ、合格。高校1年生の時に受けた演技の授業で、モデルから俳優を目指すことに。2019年、ウェブドラマ『クリスマスが嫌いな4つの理由』で俳優デビュー。その後、Netflixオリジナル『マイネーム』やドラマ『シュルプ』を通じて顔を広めていった。

