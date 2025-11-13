『ボイプラ2』日本人練習生・ユメキ、韓国ファンミを成功裏に終了！豪華ゲストもサプライズ登場 | RBB TODAY

オーディション番組『BOYS 2 PLANET』に出演した日本人練習生のユメキが、韓国・ソウルでファンミーティングを開催した。

去る11月9日、『BOYS 2 PLANET』で日本人として唯一ファイナルまで進出したユメキのファンミーティングツアーのソウル公演「2025 YUMEKI FANMEETING＜You Make It＞」が、白岩（ペガム）アートホールで開催された。

同公演は、客席からユメキがサプライズ登場するところから始まった。

また、ユメキと同級生で『BOYS 2 PLANET』に出演したボーイズグループDKBのヤン・ヒチャンがイベントMCとして登場すると、人生初のMCと思えないほどスムーズかつ盛り上げ上手な進行を見せ、最初は少し緊張した表情を見せていたユメキも次第にリラックス。

ユメキファン全員が生で見たいと思っていたであろう、さまざまなダンスパフォーマンスでファンを魅了した。

（写真＝（C）GRIGO Entertainment）ユメキ

（写真＝（C）GRIGO Entertainment）ユメキ

さらに、11月12日に誕生日を迎えたユメキをお祝いするコーナーでは、『BOYS 2 PLANET』に出演したDKBのハン・ヘリジュン、ユメキとともに“ウィメキ”という愛称で大きな話題となったスィ・チンウィが駆けつける大きなサプライズも。ユメキ本人もまったく知らなかったという2人の登場にファンからも大歓声が上がった。

これまでたくさんの愛と声援を送ってくれたファンに恩返しをするために、ファンミーティングをしたいと思っていたと語ったユメキ。

（写真＝（C）GRIGO Entertainment）

左からハン・ヘリジュン、ヤン・ヒチャン、ユメキ、スィ・チンウィ

誰もが認めるダンスと振り付けの実力がわかるパフォーマンスステージの数々はもちろん、誠実な人柄が垣間見えるトークコーナーやプレゼントコーナーまで、今回のソウル公演はユメキにとっても、この日駆けつけたファンにとっても最高の思い出となっただろう。

なお、ユメキは、来る12月7日に大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪）メインホール、2026年1月12日に東京・NHKホールでファンミーティングの日本公演「2025 YUMEKI FANMEETING［YOU MAKE IT］IN JAPAN」を開催予定だ。

