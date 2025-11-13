東方神起・ユンホ、2人体制後の最初のステージを最も多く見たと吐露「なぜか涙が出そうに」 | RBB TODAY

東方神起のメンバー、ユンホが最も多く見たステージの動画として、2人体制の始まりに言及した。

去る11月12日、YouTubeチャンネル「Hyo’s Level Up」には、「カムバックおめでとうユンホさん！！！ 東方神起と少女時代の再会はまさに人生の真理」（原題）というタイトルの新しい動画が公開された。

同日、ユンホはガールズグループ少女時代のヒョヨンに会い、これまでの活動を振り返り、質問を選んで答える時間を作った。ユンホが選んだ質問は、「数十回見直してもかっこいい自分の伝説のステージは？」であった。

（写真＝YouTubeチャンネル「Hyo's Level Up」）

4枚目：チャンミン、5枚目：左からヒョヨン、ユンホ

これについて、ヒョヨンは「たまにユーチューブで自分の動画を探すときがある。1番見ている動画？再生回数の半分は自分だ（という動画は？）」と聞いた。

ユンホは、「2人になって『SMTOWN』に出たとき、覚えてる？そのときを最も多く見た。伝説というよりは、あの目つきに『やり遂げるぞ』というのが見える。とりわけあのステージが1番切実だと思っている感じだ。なぜかそれを見ていると、涙が出そうになる」と説明した。

なお、東方神起は2003年にデビューしたが、2009年にジェジュン、ジュンス、ユチョンがSMエンターテインメントを相手に専属契約解約訴訟を提起し、グループを脱退した。その後、東方神起は2人のメンバーで活動している。

◇ユンホ プロフィール

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。

