TXT・ヨンジュン、後輩ガールズグループメンバーとの“シミラールック”SHOT公開！【PHOTO】 | RBB TODAY

TXTのヨンジュンが、後輩アーティストとの2ショットを公開し、話題を集めている。

ヨンジュンは最近、自身のインスタグラムを更新し、グローバルガールズグループKATSEYEのダニエラとの2ショットを公開した。

公開された写真でヨンジュンは、白のリブTシャツにデニムを合わせたシンプルなスタイリングを披露。リラックスした表情と飾らない笑顔が印象的だ。

一方のダニエラは、白のタンクトップにローライズデニムを合わせたスタイルで登場。2人ともホワイト×デニムで揃えた“シミラールック”となっており、抜群のスタイリッシュさを放っている。

（写真＝ヨンジュンInstagram）ヨンジュン、ダニエラ

ダニエラは、11月7日にリリースされたヨンジュンの1stミニアルバム『NO LABELS：PART 01』の収録曲『Let Me Tell You（feat. Daniela of KATSEYE）』にフィーチャリング参加している。

なお、ヨンジュンが所属するTOMORROW X TOGETHERは、11月15日・16日の埼玉公演を皮切りに、日本5大ドームツアーの幕を開ける。

◇YEONJUN（ヨンジュン） プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった。

