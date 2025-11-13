「年齢不詳…」Red Velvet・アイリーン、ランジェリー風衣装で魅せる“大人の色香”にうっとり【PHOTO】 | RBB TODAY

Red Velvetのアイリーンが、圧巻の美貌を披露した。

アイリーンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、繊細なレースが印象的なランジェリー風衣装に身を包んだアイリーンの姿が収められている。すっきりとまとめたポニーテールが、彼女の優雅で上品な魅力を引き立てている。

透き通るような白い肌や華奢な肩のラインがブラックの衣装に映え、思わず目を奪われるような美しさを放っている。

この投稿を見たファンからは「美しすぎる」「女神降臨」「本当に年齢不詳…」などのコメントが寄せられている。

（写真＝アイリーンInstagram）

なお、アイリーンが所属するRed Velvetは、2026年1月31日・2月1日にみずほPayPayドーム福岡で開催される「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演する。

◇アイリーン プロフィール

1991年3月29日生まれ。本名はペ・ジュヒョンで、日本のファンからは「ペジュ様」と呼ばれることもしばしば。2014年にRed Velvetのメンバーとしてデビューし、グループ内ではリーダーおよびセンターを務めている。デビュー当初から優れた美貌で注目を集めており、CMにも引っ張りだこ。さまざまなブランドの広告モデルとして多方面に活躍中だ。

