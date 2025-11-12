“数千枚の写真”は「存在するはずがない」　キム・スヒョン側、故キムセロンさん遺族の主張に反論 | RBB TODAY

俳優キム・スヒョンの弁護人が、故キム・セロンさんをめぐる事件について、再び詳細な反論を行った。

11月12日、キム・スヒョンの代理人であるコ・サンロク弁護士は、自身のチャンネルを通じて「国立科学捜査研究院の鑑定結果が出た後、捜査チーム内で事件処理を急ぐ動きが感じられる」と述べ、 「捜査には機密性が求められるため、警察の判断を見守る」との立場を示した。

また、故キム・セロンさんとキム・スヒョンの「数千枚の写真」に関しても改めて言及し、「数千枚の写真は存在しない。存在するはずがない」と強調した。

さらに、2020年2月末に撮影されたというキム・セロンさんとキム・スヒョンが顔を寄せた写真についても言及。

相手側弁護士が「自分が遺族の代理人に選任される前にすでに公開されていた写真なのでコメントできない」と述べたことに対し、「その発言は、2020年2月末に撮影されたものであることを事実上認めているものだ。遺族はこの写真を“高校1年のときのもの”と信じていたが、実際には大学2年生のときの写真だ。常識的に考えても納得しがたい」と主張した。

（写真提供＝OSEN）キム・スヒョン（左）、キム・セロンさん

また、2016年6月にやり取りされた「いつあなたを抱いて眠れるの？」というカカオトークのメッセージについても、送信者名は「不明」となっており、「それをキム・スヒョンだと断定した根拠は、故人の弟の証言だけだ。その理由を聞けば思わず笑ってしまうほど根拠のない話だ」と一蹴した。

さらにコ弁護士は、「公開されている軍隊からの手紙以外に、追加の手紙は存在しない」と述べたうえで、遺族側の「実物の手紙ではなく、インターネット手紙を多く送った。それを叔母が見た」という主張についても反論。

「まったくあり得ない話だ。軍のインターネット手紙とは、家族やファンなどが外部から公開サイトを通じて“兵士に送る形式”のものであり、兵士が外部に送るものではない。内容も誰でも閲覧できる公開形式のメッセージだ」と説明した。

続けて、 「訓練所時代、兵士たちは教官が外部から届いたインターネット手紙を印刷し、毎日点呼の際に配っていた。キム・スヒョンは人気俳優だったため、他の兵士よりも多くのメッセージを受け取っていただけで、その内容は一般的な応援メッセージばかりだった」と説明。

「また、キム・スヒョンが軍務中に故人へ個人的なメールを送った事実は一切ない。もしキム・セロンさんの叔母が故人のメールを見て“軍隊時代の個人メッセージを確認した”と言うなら、それは故人のメールアカウントに不正アクセスしたことになり、つまり“ハッキング”だ。その主張が本当なら、今すぐ証拠を公開すべきだ」と強調した。

一方、ソウル警察庁のパク・ジョンボ庁長は先日、定例会見で「この事件はいくつかの課に分かれて処理されていたため、進行が遅れていたが、今後は迅速に進める予定だ。すでに相当部分の捜査が進んでおり、既存のチームが引き続き担当する」と明らかにした。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・スヒョン プロフィール

1988年2月16日生まれ。2011年に放送されたペ・ヨンジュン企画のドラマ『ドリームハイ』（KBS）で一躍人気を集めた。日本でも大ヒットしたドラマ『星から来たあなた』で演技力が高く評価され、アジア各国で不動の人気を誇る。また、主演を務めた2024年の『涙の女王』が世界的なヒットとなり、韓流スターとしての地位を盤石にした。内向的な性格を心配した母親から演劇を勧められたことをきっかけに、俳優を志すようになった。

