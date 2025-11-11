第1回あいち・なごやアニメーション映画祭、 細田守監督特集で全劇場作品9本を一挙上映 | RBB TODAY

2025年12月12日から17日にかけて、愛知県名古屋市で開催される「第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル」（ANIAFF）で特集上映部門「ディレクター・フォーカス」として細田守監督の特集が組まれ、全劇場作品9本の一挙上映が決定した。さらに、会期中には細田監督本人も登壇するトークプログラムの実施も発表された。

『デジモン』初期作から『竜とそばかすの姫』まで網羅 監督の軌跡辿る

今回の特集上映では、細田守監督が手掛けた全劇場作品9本が、初めて一挙に上映される。ラインナップには、『時をかける少女』、『サマーウォーズ』、『竜とそばかすの姫』といった人気作に加え、監督の原点とも言える東映アニメーション時代の初期3作品が含まれる点が特筆される。

具体的には、『デジモンアドベンチャー』（1999年）、『デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!』（2000年）、『ワンピース THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島』（2005年）の3作品がスクリーンで鑑賞できる貴重な機会となる。

本映画祭のフェスティバル・ディレクターであり、『時をかける少女』のプロデューサーでもある井上伸一郎氏は、「2016年の東京国際映画祭では上映されなかった『ONE PIECE オマツリ男爵と秘密の島』が上映される」と言及。また、11月21日公開の最新作『果てしなきスカーレット』と、監督第1作『時をかける少女』とのテーマ的な共通性を指摘し、「細田作品に通底するテーマや表現をぜひ味わっていただきたい」とコメント。

アーティスティック・ディレクターの数土直志氏も、初期3作品の上映を「監督・細田守はどうやって生まれてどこに向かうのか、最新作『果てしなきスカーレット』と合わせればきっと見えて来るはず」と、その意義を強調した。

細田守監督、トーク登壇決定 最新作『果てしなきスカーレット』制作秘話にも期待

特集上映に加え、細田守監督本人が映画祭に来場し、トークプログラムに登壇することが決定した 11。トークは、井上伸一郎フェスティバル・ディレクターを聞き手に迎えて行われる。

映画祭の日程は、待望の最新作『果てしなきスカーレット』の公開直後のタイミングでもあり、制作秘話などが語られることにも期待がかかる。

井上氏は「上映と合わせて行われるトークセッションでも皆様に喜んでいただける企画を準備しています」と語っており、映画祭の目玉企画としての期待を寄せている。