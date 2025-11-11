 第1回あいち・なごやアニメーション映画祭、 細田守監督特集で全劇場作品9本を一挙上映 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 映画・ドラマ 記事

第1回あいち・なごやアニメーション映画祭、 細田守監督特集で全劇場作品9本を一挙上映

エンタメ 映画・ドラマ
注目記事
第1回の「ディレクター・フォーカス」は細田守監督特集
  • 第1回の「ディレクター・フォーカス」は細田守監督特集

2025年12月12日から17日にかけて、愛知県名古屋市で開催される「第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル」（ANIAFF）で特集上映部門「ディレクター・フォーカス」として細田守監督の特集が組まれ、全劇場作品9本の一挙上映が決定した。さらに、会期中には細田監督本人も登壇するトークプログラムの実施も発表された。

『デジモン』初期作から『竜とそばかすの姫』まで網羅 監督の軌跡辿る

今回の特集上映では、細田守監督が手掛けた全劇場作品9本が、初めて一挙に上映される。ラインナップには、『時をかける少女』、『サマーウォーズ』、『竜とそばかすの姫』といった人気作に加え、監督の原点とも言える東映アニメーション時代の初期3作品が含まれる点が特筆される。

具体的には、『デジモンアドベンチャー』（1999年）、『デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!』（2000年）、『ワンピース THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島』（2005年）の3作品がスクリーンで鑑賞できる貴重な機会となる。

本映画祭のフェスティバル・ディレクターであり、『時をかける少女』のプロデューサーでもある井上伸一郎氏は、「2016年の東京国際映画祭では上映されなかった『ONE PIECE オマツリ男爵と秘密の島』が上映される」と言及。また、11月21日公開の最新作『果てしなきスカーレット』と、監督第1作『時をかける少女』とのテーマ的な共通性を指摘し、「細田作品に通底するテーマや表現をぜひ味わっていただきたい」とコメント。

アーティスティック・ディレクターの数土直志氏も、初期3作品の上映を「監督・細田守はどうやって生まれてどこに向かうのか、最新作『果てしなきスカーレット』と合わせればきっと見えて来るはず」と、その意義を強調した。

細田守監督、トーク登壇決定 最新作『果てしなきスカーレット』制作秘話にも期待

特集上映に加え、細田守監督本人が映画祭に来場し、トークプログラムに登壇することが決定した 11。トークは、井上伸一郎フェスティバル・ディレクターを聞き手に迎えて行われる。

映画祭の日程は、待望の最新作『果てしなきスカーレット』の公開直後のタイミングでもあり、制作秘話などが語られることにも期待がかかる。

井上氏は「上映と合わせて行われるトークセッションでも皆様に喜んでいただける企画を準備しています」と語っており、映画祭の目玉企画としての期待を寄せている。

【第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル 概要】

  • 名称: あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル

  • 英語表記: Aichi Nagoya International Animation Film Festival

  • 会期: 2025年12月12日(金)～17日(水)

  • 会場: ミッドランドスクエア シネマ、ミッドランドスクエアシネマ2、109シネマズ名古屋などの上映施設ほか

  • 主催: あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル実行委員会

  • 共催: 愛知県・名古屋市

  • 協力：中日本興業株式会社、株式会社東急レクリエーション、株式会社新東通信、学校法人 日本教育財団 名古屋モード学園・HAL名古屋

  • ジェネラル・プロデューサー:真木太郎

  • フェスティバル・ディレクター: 井上伸一郎

  • アーティスティック・ディレクター: 数土直志

  • 公式サイト：https://aniaff.com/

《Branc編集部》

関連記事

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連リンク

関連ニュース

ピックアップ

page top