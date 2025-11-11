ILLIT、1stシングル『NOT CUTE ANYMORE』第1弾フォト公開！クール＆シックな表情に注目 | RBB TODAY

10日、ILLIT(YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA)はグループの公式SNSにて1stシングルアルバム『NOT CUTE ANYMORE』の「NOT CUTE」バージョンのコンセプトフォトを公開した。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

「NOT CUTE」バージョンは、「“もうかわいいだけではない”」と主張するかのようなILLITの新しい姿を表現している。 無彩色の古い事務室を背景に、メンバーたちのユニークでキッチュなビジュアルが際立つ。 大胆なヘアカラーや個性的なスタイリングは、従来のILLITのイメージから一線を画し、多彩な魅力を感じさせる。笑顔を抑えたシックな表情の中にも、自然とにじみ出る可愛らしさが印象的だ。

あわせてHYBE LABELSのYouTubeチャンネルで公開されたコンセプトフィルムも注目を集めている。 フィルムでは、メンバーたちが月曜日から金曜日までの会社員の感情の変化を機転を利かせて演じており、ウィットに富んだ演出が面白さを加えている。

このように拡張された「ILLITコア」で変化の始まりを見せた新譜は、発売前から話題を集めている。 ILLITはイギリスのファッションブランド「Ashley Williams（アシュリー・ウィリアムズ）」とコラボしたデザインを今回のシングル全体に適用し、スタイリッシュさを加えた。 特に、ポーチバージョンと、韓国のロングセラーキャラクター「Little Mimi（リトルミミ）」とコラボしたキーリングチェーン人形バージョンの計2種類のMerch盤アルバムが、Z世代の好みを捉えている。

音楽的な幅（スペクトラム）の広がりも期待のポイントだ。 タイトル曲「NOT CUTE ANYMORE」は、「“ただかわいいだけ”には見られたくない」という気持ちをストレートに表現した曲である。 アメリカの有名プロデューサーであるJasper Harris（ジャスパー・ハリス）がプロデュースを担当。さらに、Sasha Alex Sloan（サーシャ・アレックス・スローン）やyoura（ユラ）といった国内外のシンガー_ソングライターたちも参加し、ILLITの新たな雰囲気を引き出している。

ILLITは今後、11月12日に2つ目のコンセプト「NOT MY NAME」バージョンのフォトとフィルムを披露する。 続いて、17日にはタイトル曲のMVムービングポスター、21日と23日にはティーザー2編が順次公開される予定だ。 待望の新譜とミュージックビデオは、24日午後6時に公開される。