IVE・レイ、唯一無二の感性光るカバー映像を公開！パリで撮影した美しい世界観にも注目 | RBB TODAY

IVEのレイが、多彩な魅力を存分に発揮した。

所属事務所STARSHIPエンターテインメントは最近、IVEの公式SNSを通じて「Baby Powder Covered by IVE REI」というタイトルの映像を公開した。

映像の中でレイは、アメリカのシンガーソングライター・Jenevieveの『Baby Powder』を、彼女特有の洗練された感性で再解釈した。ゆったりとしたグルーヴに乗せた魅力的な歌声はもちろん、伸びのある高音までしっかりと歌い上げ、聴く人の耳を惹きつけた。

今回の映像はフランス・パリで撮影された点でも注目を集めている。レイは先月、ラグジュアリーブランド「ヴァレンティノ（VALENTINO）」のファッションショーに出席するためヨーロッパを訪れており、多忙なスケジュールの合間を縫って撮影を続け、レイならではの感性を詰め込んだ作品を完成させた。

今年レイは、『ATTITUDE』の“暴走モルモット”パートでK-POPチャレンジのトレンドを牽引し、大きな話題を呼んだ。また、最近開催された「TikTok Awards Korea 2025」では「ベストトレンドリーダー賞」を受賞し、確かな存在感と影響力を示した。

さらに、IVEの2度目のワールドツアー「SHOW WHAT I AM」のソウル公演では、未公開ソロ曲『IN YOUR HEART』のステージを披露し、ラブリーなムード漂うパフォーマンスで観客を魅了した。グループ活動と個人活動の両面で幅広い表現力を見せた。

なお、レイが所属するIVEは、10月31日から11月2日までソウル・KSPO DOMEで2度目のワールドツアー『SHOW WHAT I AM』を成功裏にスタートさせ、世界中のファンとの交流を続けている。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。

