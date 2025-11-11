儚げな魅力にドキドキ…Billlieの日本人メンバー・ツキ、ファン悶絶の真夜中プライベートSHOT【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループBilllieの日本人メンバー、ツキのプライベートSHOTがファンを魅了している。

ツキは最近、自身のインスタグラムを更新。

ブラウンやオレンジのハートの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、真夜中のとある街中でライトに照らされたツキが写っている。ブラウンカラーのノースリーブワンピースにシースルー生地のアウターを羽織り、何気ない表情でこちらをじっと見つめる姿が印象的だ。

至近距離のショットでは透明感のある美肌が際立ち、どこか儚いながらも思わず惹きつけられるような魅力を醸すツキ。彼女の投稿にはBilllieメンバーのシユンが「美しい」とコメントしたほか、ファンからも「ビューティフル…」「ツキ様美しい」「バリ可愛い！」「いいね10万回押したい」などの絶賛が寄せられていた。

（写真＝ツキInstagram）

なお、ツキが所属するBilllieは11月10日にデビュー4周年を迎えた。当日は韓国・ソウル麻浦区（マポグ）のH-stageでファンミーティング「Homecoming Day with Belllie've」を開催し、約130人のBelllie've（ビリーブ／Billlieのファンネーム）と4周年を祝福していた。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。

