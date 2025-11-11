BTS・RM、日本でのプライベートSHOTを大放出！東京でアート巡りを楽しむ姿に反響殺到【PHOTO】 | RBB TODAY

BTSのRMが、東京でのプライベートショットを公開した。

RMは11月10日、自身のインスタグラムを更新し、「2.0」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、東京観光を満喫するRMの姿が収められている。亀有のSKWAT KAMEARI ART CENTREや、渋谷のワタリウム美術館など、東京のアートスポットを訪れ、アート好きを感じさせる一面を披露した。

さらに、カフェやカウンターで日本食を楽しむ様子も公開され、ファンの視線を引きつけた。

この投稿を見たファンからは「たくさん日本に来てくれて嬉しい」「東京に来てたの!?」「行かなきゃいけない場所が増えた」などの反応が寄せられている。

（写真＝RM Instagram）

なおRMは先月、家族と京都を訪れた際の写真をインスタグラムに投稿し、大きな話題を呼んでいた。

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派。BTSメンバーで最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクは「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。JUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。2023年12月に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

