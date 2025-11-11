30代とは思えぬ美貌…Red Velvet・アイリーン、可憐な“ホワイトルック”でイベントに登場！【PHOTO】 | RBB TODAY

Red Velvetのアイリーンが、まばゆいホワイトルックで視線を釘付けにした

本日（11月11日）、ソウル・松坡区のAVENUEL蚕室店で開催されたラグジュアリーブランド「Longchamp（ロンシャン）」のイベントにアイリーンが参加した。

アイリーンは、スパンコールが散りばめられた白のジャケットに、同素材のミニスカートを合わせたコーディネートで登場。柔らかなニット素材のホワイトルックが彼女の可憐で清楚な魅力を一層引き立てた。

イベントでアイリーンは、カメラに向かってハートポーズや優しい笑顔を披露。透明感あふれる美貌と凛としたオーラで会場の視線を一身に集めた。

（写真提供＝OSEN）アイリーン

（写真提供＝OSEN）アイリーン

なお、アイリーンが所属するRed Velvetは、2026年1月31日・2月1日にみずほPayPayドーム福岡で開催される「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演する。

◇アイリーン プロフィール

1991年3月29日生まれ。本名はペ・ジュヒョンで、日本のファンからは「ペジュ様」と呼ばれることもしばしば。2014年にRed Velvetのメンバーとしてデビューし、グループ内ではリーダーおよびセンターを務めている。デビュー当初から優れた美貌で注目を集めており、CMにも引っ張りだこ。さまざまなブランドの広告モデルとして多方面に活躍中だ。

■【写真】「アイリーンは伝説」K-POPアイドル“卒業写真”大特集

■【写真】選手も熱狂！アイリーンの始球式

■【写真】アイリーンの“人間離れしたビジュ”