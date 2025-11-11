俳優チ・チャンウク、韓国5都市でのファンミを成功裏に終了！1分で全席完売する人気 | RBB TODAY

俳優チ・チャンウクが韓国を回りながら、ファンと対面した時間が和やかに終わった。

去る11月4～8日、韓国・釜山（プサン）を皮切りに大邱（テグ）、光州（クァンジュ）、大田（テジョン）、ソウルまで続いた「2025チ・チャンウク ファンミートアップ［今日何してる？］」が全席完売のなか、成功裏に幕を閉じた。

今回のファンミートアップは、2022年の「あなたに届く、Reach You」以来、約3年ぶりの韓国ファンとの公式な対面の場であった。開催のニュースが知らされると、チケット販売開始後1分ですべての回が完売を記録し、会場ごとにファンの歓声でいっぱいになった。

（写真＝スプリング・カンパニー）チ・チャンウク

（写真＝スプリング・カンパニー）チ・チャンウク

チ・チャンウクはこれまでの作品と役を振り返るトーク、ファンのリクエスト曲を歌う「ホームコインノレバン（カラオケ）」コーナー、会場でファンが渡したサイン会の小物を着用するイベントなど、多彩なコーナーで笑いと感動を届けた。

チ・チャンウクは、ソウル公演で「釜山から始まり大邱、光州、大田、ソウルまで、ファンミートアップが終わった。久しぶりに多くの方々と話し、交流する場ができて、とても良かった」として、「このファンミートアップはともに作っていった時間だと思う。より良い作品で最善を尽くして皆さんの時間を幸せなものにしたい」と話した。

なお、チ・チャンウクは現在、Disney+ドラマ『捏造された都市』に出演中だ。

◇チ・チャンウク プロフィール

1987年7月5日生まれ。小劇場のオーディションを通じてミュージカルに出演した経歴を持つが、本格的にデビューしたのは2008年公開の映画『スリーピングビューティー』から。翌年放送されたドラマ『ソル薬局の息子たち』（KBS）で一家の末っ子ソン・ミプンを演じたことがきっかけで、注目を集めるように。2014年に放送されたドラマ『奇皇后』（MBC）を機に、一躍韓流スターとして名を上げた。初期の作品から現在に至るまで、熱い人気を博している。

■【写真】チ・チャンウクの魅惑的表情…ストイックな一面も

■【写真】チ・チャンウク。大阪でとろける笑顔

■【写真】チ・チャンウク、イタリアで高級感溢れるスタイル