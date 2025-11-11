奇行続けるメンバーの姿はなく…2NE1パク・サンダラの投稿に注目「メンバーと過ごす時間大切」 | RBB TODAY

ガールズグループ2NE1のパク・サンダラが、パク・ボム不在の“スリーショット”を投稿し、注目を集めている。

パク・サンダラは11月9日、自身のSNSに「メンバーと一緒に過ごす時間。本当に大切だ」というコメントとともに、メンバーのコン・ミンジ、CLと撮った写真を掲載した。

公開された写真の中で3人は、頭を寄せ合い舌を出したりウインクしたりとおどけた表情を見せるほか、指ハートやVサインなど茶目っ気あふれるポーズで親密さをアピール。飾らないカジュアルな装いにもかかわらず、変わらないカリスマ性と美貌が際立っていた。

3人は最近、マカオ公演で同じステージに立ったことが知られており、明るい笑顔からは長い年月変わらない友情がにじみ出ている。

キャプション

今回のパク・サンダラの投稿は、パク・ボムの近況が明らかになった直後に投稿されたもので、さらに注目を集めた。

パク・ボムは先月、YGエンターテインメントのヤン・ヒョンソク総括プロデューサーとYGが、2NE1およびソロ活動で得た収益を適切に精算していなかったとして、告訴する意向を示した。しかし、その後パク・ボムの所属事務所がこれを否定し、一旦事態は収束した。

また所属事務所は「情緒的に非常に不安定な状態で、回復のための治療と休息が切実に必要な状況」と説明したものの、パク・ボム本人は「私、前から元気です。みなさん心配しないでください」とSNSに投稿し、事務所の説明と食い違う発言で再び議論を呼んでいる。

なおパク・ボムは、パク・サンダラ、コン・ミンジ、CLとともに2NE1のデビュー15周年記念ツアーに参加していたが、今年8月より健康上の理由で活動を中断している。

