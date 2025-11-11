韓国バーチャルアイドルPLAVE、新SG『PLBBUU』全曲チャートインの快挙！サンリオコラボも話題に | RBB TODAY

韓国のバーチャルアイドルグループ「PLAVE（プレイブ）」が、新曲リリースと同時に音源チャートを席巻した。

PLAVEは11月10日午後6時に2ndシングル『PLBBUU』をリリースした。リリース当日の午後7時には、タイトル曲『BUU!』と収録曲『Bongsoong-a』が韓国の主要音源サイトMelon「TOP100」チャートにランクインした。

さらに「HOT100（発売100日以内）」「HOT100（発売30日以内）」では『かくれんぼ (Hide and Seek) - Korean Ver.』を含む収録曲全3曲がすべてチャート入りを果たした。

11日午前0時時点では、強力な競合作品が並ぶ中、タイトル曲『BBUU!』がMelon「TOP100」で8位を記録し注目を集めた。続いて『Bongsoong-a』が10位、『かくれんぼ (Hide and Seek) - Korean Ver.』が4位を記録し、PLAVEの確かな人気を証明した。

新シングル『PLBBUU』は、サンリオキャラクターズとの特別コラボレーションによって完成した作品だ。『BBUU!』のMVでは、キャラクターに変身したPLAVEとサンリオキャラクターズのキュートな姿を見ることができる。全収録曲に弾むような明るいエネルギーが詰め込まれており、PLAVEの愛らしい魅力が存分に感じられる。

なお、PLAVEは8月に初のアジアツアー『DASH: Quantum Leap』をスタートし、ソウル公演を皮切りに、台北・香港・ジャカルタ・バンコク・千葉まで全6都市を巡る公演を成功裏に収めた。11月21日・22日にソウル・高尺スカイドームで開催されるアンコールコンサートでツアーのフィナーレを飾る。

◇PLAVE プロフィール

韓国のテレビ局MBCの社内ベンチャーから独立分社したバーチャルIPスタートアップ企業VLAST社が生み出した、バーチャルアイドル。2023年3月12日にデビュー。メンバーはイェジュン、ノア、バムビ、ウノ、ハミンの5人。グループ名のPLAVEは、「Play」と「Rêve（夢）」を組み合わせた造語で、「自分たちの夢を叶えるために新しい世界を作っていく」という意味が込められている。作詞・作曲・振付をメンバーが手掛けるセルフプロデュースグループ。デビューから約1年4カ月後の2024年7月には、韓国最大級のストリーミングサイト「Melon」にて、ストリーミング総再生回数10億回を達成し、歴代最短記録を更新した。

