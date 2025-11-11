東方神起・ユンホ、新曲『Stretch』パフォーマンスで見せるベテランの貫禄！幅広い活動を展開中 | RBB TODAY

東方神起のメンバー、ユンホが1stソロフルアルバム『I-KNOW』のタイトル曲『Stretch』のパフォーマンスで連日熱い反応を得ている。

ユンホは、YouTubeチャンネル「1the K Originals」のコンテンツ「1the KILLPO」を皮切りに、KBS2『ミュージックバンク』、SBS『人気歌謡』等の音楽番組と振り付け練習動画などを通じて、新曲『Stretch』の振り付けに関連するコンテンツを多彩に披露し、ソロアーティストとして強烈な存在感を再び放った。

特に『Stretch』のパフォーマンスは、曲名通り、身体を伸ばすストレッチを基盤にした動きが特徴だ。ユンホの圧倒的な体格の良さが振り付けの魅力を一層際立たせ、後半に行くにつれて繰り広げられるダイナミックなダンサーの構成は、楽曲の独特な緊張感を倍増させる。

（写真＝「1theK」、KBS、SBS、SMエンターテインメント）ユンホ

さらに、ユンホは今週も幅広い活動を予告している。

11月11日に「Coach Yang TV」、12日に「Hyo's Level Up」「nobacktak」と、さまざまなユーチューブコンテンツをはじめ、14日にはKBS2『ミュージックバンク』、SBS『私にはあまりにも気難しいマネージャー-秘書ジン』（原題）、15日にMBC『ショー！K-POPの中心』、16日にSBS『人気歌謡』と、多様なテレビ番組に出演し、活躍を続ける予定だ。

なお、ユンホの1stソロフルアルバム『I-KNOW』はダブルタイトル曲『Stretch』『Body Language』を含む全10曲が収録されており、海外でも人気を博している。

（記事提供＝OSEN）

◇ユンホ プロフィール

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。

■【写真】「可愛い」ユンホ、後輩女性アイドルとの豪華2SHOT

■【写真】ユンホ、「親しみやすさ抜群」の私服

■【写真】「王子様かと」ユンホ、端正なタキシード姿