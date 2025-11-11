SEVENTEEN・ホシ、“兵役中”でも存在感そのまま！初のソロ英語曲『Fallen Superstar』電撃リリース | RBB TODAY

兵役中のSEVENTEEN・ホシが、再び新曲をサプライズリリースする。

所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、ホシは10月11日18時に新曲『Fallen Superstar』の音源とミュージックビデオを公開する。9月に発表した『TAKE A SHOT』以来、約2カ月ぶりとなるソロ曲だ。

『Fallen Superstar』は、傷ついた二人がそれぞれの欠落を抱えながらも寄り添うことで温もりを見つけていく物語を描いた楽曲だ。テンポの速いドラムと叙情的なギターサウンドが対照を成し、そこにホシの繊細なボーカルが加わることで、激情的な叙情詩のような音楽が完成した。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）

作詞・作曲には、マルーン5やケイティ・ペリーなど世界的アーティストとタッグを組んできた作曲家アンドリュー・ゴールドスタイン（Andrew Goldstein）、さらにアメリカの主要音楽賞「MTVビデオミュージックアワード」にノミネートされたシンガーソングライターJXDNが参加。ホシはデビュー後初めて英語ソロ曲に挑戦し、グローバルファンとの共感の幅をさらに広げる見込みだ。

ミュージックビデオでは、堕落と愛が共存する『Fallen Superstar』の揺れ動く感情を、洗練された映像美で表現。11日0時に公開されたティーザーには、粉々に砕けたギターや落下するホシの姿が逆再生で描かれ、“You’re just a Fallen Superstar”と刻まれたギターピック、そして新曲の一部も収められ、音源とMVへの期待を一層高めた。

ホシはこれまで、グループやユニットのアルバムはもちろん、『Damage (HOSHI Solo) (feat. Timbaland)』『I Want You Back』『STAY』など多彩なソロ曲を発表し、音楽的な幅を着実に広げてきた。

先日サプライズ公開されたソロ曲『TAKE A SHOT』は、「iTunes Worldwide Song」で上位にランクインするなど、大きな支持を集めた。

（記事提供＝OSEN）

◇ホシ プロフィール

1996年6月15日生まれ。本名クォン・スニョン。2015年5月26日にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。メインダンサーで、パフォーマンスチームのチームリーダーを担当している。「ホシ」という活動名は、「パフォーマンス時の目が虎に似てる」という理由から、韓国語で虎を表す「ホランイ」と視線を表す「シソン」の頭文字をかけ合わせて誕生したもの。日本のテレビ番組に出演した際には日本語のコメントを心がける姿がたびたび見られ、努力家でファン思いな一面も支持されている。

