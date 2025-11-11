所属アイドルの性売買騒動に関与の疑いも…事務所代表退いた韓国歌手、今度は自宅に“ヒトラー肖像画”掲げ物議【画像】 | RBB TODAY

ボーイズグループTHE BOYZらが所属する芸能事務所の元代表で歌手のMCモンが、SNSで投稿した自宅写真をめぐって物議を醸している。

MCモンは最近、自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。歌手CAR, THE GARDENの楽曲『Home Sweet Home』の音楽とともに、自宅とみられる室内で撮影した写真を投稿した。

投稿にはインテリアなどが飾られた階段の踊り場が写っている。一見、平凡なインテリア写真と思われたが、階段の壁面にアドルフ・ヒトラーと思われる人物の肖像画が大きく飾られていることが確認され、ネットユーザーに大きな衝撃を与えた。実際、インターネット上では「歴史的な敏感性をまったく考慮していない行動だ」といった批判が続出している。

（写真＝MCモンInstagram）

特に今回の騒動は、MCモンが過去に起こしてきたトラブルと相まってより注目されている。

まず、2004年には同性愛者を差別する発言で非難を受けると、2010年には兵役逃れ疑惑で社会問題となった。その後、2023年にはp_Arcグループのチャ・ガウォン会長と共同で芸能事務所One Hundredを設立したが、今夏に所属グループTHE BOYZ元メンバーのチュ・ハンニョンの性売買疑惑が物議を醸すと、これにプロデューサーを務めるMCモンが関与していたのではないかという憶測も浮上し、物議を醸した。

結局、MCモンは今年7月にSNSを通じて「極度のうつ状態、一度の手術、健康悪化」などを訴え、One Hundredの代表職を退いたことを告白。併せて「より長く音楽を続ける方法を模索した末、留学を決意した」と新たな挑戦を発表していた。

（写真提供＝OSEN）MCモン

今回の写真について、MCモン側は現在まで声明などを発表していない。「今年中にはアルバムを必ず発表する」と伝えたMCモンだが、ネット上の騒動を受けてどのように動くのか、今後の行方に関心が集まっている。

