「こんなに見せて大丈夫？」aespa・ニンニン、黒インナー姿の“大胆自撮り”でファン悩殺【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループaespaのニンニンが、大胆な日常写真を公開して話題を集めている。

ニンニンは11月10日、自身のインスタグラムに「わからない」と短いコメントを添え、数枚の写真を投稿した。

公開された写真は多彩で、彼女のナチュラルな日常の一コマが切り取られている。

黒いインナーウェア姿でセルフィーを撮るニンニンは、片手で顔を隠すポーズを取っており、その手の甲に描かれたヘナデザインが視線を引く。何よりも見事なボリューム感が視線を奪った。

他にも、洋服店を訪れたと見られる写真や、レコードショップでLPを手にポーズを取る姿なども公開され、充実した日常を過ごしていることがうかがえる。

（写真＝ニンニンInstagram）

なおニンニンが所属するaespaは最近、来年4月11～12日に京セラドーム大阪で初公演を行い、4月25～26日には東京ドームで3度目の公演を開催すると発表し、国内外のファンの期待が高まっている。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、メインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgというモデルも逃げ出すスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。

