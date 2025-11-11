MOMOLAND、日本公式ファンクラブ開設！未公開映像・ラジオなど豪華コンテンツに期待高まる | RBB TODAY

約3年ぶりに完全体でカムバックしたガールズグループMOMOLAND（モモランド）が、日本公式ファンクラブを開設した。

INYEONエンターテインメント所属のMOMOLANDは11月10日、日本での活動およびファンとの交流を目的に公式ファンクラブ「Merry-Go-Round Japan」を開設し、本格的な日本活動に乗り出す。

公式ファンクラブでは、メンバーの魅力が詰まった未公開映像、日常をつづるブログ、ステージ裏の特別な瞬間を捉えたビハインドフォトなど、ここでしか見られない豊富なコンテンツを多数公開し、日本のファンとの距離をさらに縮める予定だ。

（写真提供＝INYEONエンターテインメント）MOMOLAND

また、メンバーに直接質問を送れるQ&Aコーナーや、メンバーの声で届けるラジオコンテンツも用意され、双方向のコミュニケーションを強化する計画だ。さらに、お気に入りメンバーを“最愛メンバー”として設定する機能や、ニックネーム入りデジタル会員証の発行、誕生日のお祝いメッセージなど、個別特典も充実しており、ファンに忘れられない体験を届ける。

今年9月に新曲『RODEO』をリリースし、約3年ぶりにカムバックした韓国を代表する実力派ガールズグループMOMOLANDは、独特で中毒性の強い音楽と魅力的なパフォーマンスをベースに『BBoom BBoom』『BAAM』『Im So Hot』『Wonderful Love』『BANANA CHACHA』などの楽曲で、幅広い人気を集めてきた。

さらに、9月22日に神奈川・パシフィコ横浜の国立大ホールで開催された日韓国交正常化60周年記念『日韓ミュージックショー（NKMS）』に出演し、明るくポジティブなエネルギーとパワフルなパフォーマンスで観客を魅了し、日本での根強い人気を改めて証明した。

なお、MOMOLANDは日本公式ファンクラブの開設を皮切りに、今後も多彩な活動を通じて日本および世界中のファンとの交流をさらに広げていく見込みだ。

（記事提供＝OSEN）

