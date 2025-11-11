BTS・V、米トップデザイナーが“新ミューズ”と公言！世界のファッション界を虜にする存在感 | RBB TODAY

BTSのVが、ファッション界の“ミューズ”であることを改めて証明した。

アメリカの著名デザイナー、ニック・ベレオス（Nick Verreos）は、最近パリ・ファッションウィークで開かれた「CELINE（セリーヌ）」のショーでVを見て一気にファンになったと明かした。彼はVを「テテ」「テヒョン」と呼び、「新しいミューズ」と熱いファン心を語った。

ニック・ベレオスは、アメリカのファッションリアリティ番組『プロジェクト・ランウェイ』シーズン2で注目を集め、その後『プロジェクト・ランウェイ：アンダー・ザ・ガン』ではメンターとして出演し、優勝者を輩出した人物だ。現在は、アメリカ西部の名門ファッションスクールFIDM（ファッション・インスティテュート・オブ・デザイン＆マーチャンダイジング）でデザイン学部長を務めている。

彼のデザインしたドレスは、ビヨンセ、ケイティ・ペリー、ハイディ・クルム、エヴァ・ロンゴリアなど世界的スターたちが、アカデミー賞やゴールデングローブ賞、エミー賞、グラミー賞、SAGアワードといった主要授賞式で着用し、その名声を確固たるものにしてきた。

（画像＝SNS）Vに言及するニック・ベレオス

Vは10月、パリで開催された「CELINE 2026 サマーコレクション」のショーに出席。当日は圧倒的な注目を集め、ショー終了後も多くのゲストがVをひと目見ようとその場を離れなかったという。CELINE側はインタビューの進行を円滑にするため、Vを一時的に“隠す”対応をとらざるを得なかったほどだった。

さらに、アメリカの女優ユマ・サーマンもVと写真を撮るために列に並んでいた姿が目撃されている。ユマ・サーマンはVとのツーショットを「人生ショット」と表現し、SNSに投稿した。

インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「Lefty」が発表したレポートによると、VはEMV（広告価値換算額）1310万ドル（約20億円）を記録し、4大ファッションウィーク全体で韓国スターとして1位に輝いた。

またX（旧Twitter）では、CELINE関連の投稿790万件のうち約76％にあたる600万件がVに関するもので、韓国スターとして唯一“トップ5”にランクインした。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

■【写真】V、ベッド写真が流出!?

■【写真】えっ、何も着てない!? Vの“深夜SNS投稿”

■【話題】まさにV効果！日本スキンケアブランドのアンバサダー就任で完売続出