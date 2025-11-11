中国国籍の“初代チャンピオン”に姉妹Vまで！韓国女子ゴルフツアー初の頂点に立った女王たち | RBB TODAY

2025年シーズンの韓国女子プロゴルフ（KLPGA）ツアーでは、実に9人もの選手が初優勝を果たしギャラリーに感動を届けた。

特に注目を集めたのは“ジウ＆ジウォン姉妹”だ。

ともに三千里（サムチョンリ）ゴルフチームに所属する姉コ・ジウ（23）と妹コ・ジウォン（21）は今季、韓国女子ツアー史上初となる「同一シーズン姉妹優勝」に成功。コ・ジウォンは「第12回済州三多水マスターズ」「S-OILチャンピオンシップ2025」、コ・ジウは「メッコール・モナ龍平オープンwith SBS Golf」でトロフィーを掲げた。

（写真提供＝KLPGA）コ・ジウ

（写真提供＝KLPGA）コ・ジウォン

また、今季新設の「光南日報・ハピネスオープン」では中国出身のリー・シューイン（21）が初代チャンピオンに輝き、KLPGA正規ツアー（1部）史上初の“中国国籍優勝者”となった。外国籍選手の優勝は2015年以来10年ぶりだ。

（写真提供＝KLPGA）リー・シューイン

苦労を乗り越えタイトルを手繰り寄せたのはキム・ミンソル（19）。今季正規ツアーシード権を逃し、ドリームツアー（2部）を主戦場に4勝を挙げた彼女は、推薦選手として出場した8月の「BCカード・ハンギョンレディースカップ2025」を制し、推薦・招待選手としてはツアー史上13人目の優勝者に輝いた。

その後、正規ツアーに舞台を移したキム・ミンソルは10月の「2025東部建設・韓国土地信託チャンピオンシップ」も優勝し、今季2勝でシーズンを終えた。

（写真提供＝KLPGA）キム・ミンソル

このほか、キム・ミンジュ（23）が「iM金融オープン2025」、キム・ミンソン7（22）が「徳信EPCチャンピオンシップ」、イ・ドンウン（21）が「DBグループ・第39回韓国女子オープンゴルフ選手権大会」、パク・ヘジュン（22）が「第15回ロッテオープン」、シン・ダイン（24）が「第14回KGレディースオープン」、イ・ユルリン（22）が「サンサンイン・ハンギョン・ワウネットオープン2025」を制し、それぞれ念願の初優勝を果たしている。

また、ファン・ユミン（22）、パク・ボギョム（27）、パク・ヒョンギョン（25）、チョン・ユンジ（24）、イ・ガヨン（26）、ペ・ソヒョン（32）、イ・ダヨン（28）、ソン・ユジン（25）が各1勝を記録した。

