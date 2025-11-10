i-dle・ミヨン、3年6カ月ぶりのソロ活動が大成功！新作『MY, Lover』初動20万枚の“キャリアハイ”達成 | RBB TODAY

i-dleのミヨンが、ソロ歌手として本格的なカムバックを知らせた。

ミヨンは11月3日に2ndミニアルバム『MY, Lover』をリリースして以降、音楽番組やフェスティバル、バラエティ番組などを通じて、3年6カ月ぶりとなるソロ活動を精力的に展開している。

発売当日にはファンショーケースを開催し、まるでコンサートさながらのライブパフォーマンスで会場を熱気に包んだ。MCを置かず自ら進行を務めたミヨンは、アルバム収録曲を全曲披露し、本格的な活動のスタートを切った。

『MY, Lover』は発売初週売上（初動）が20万枚を突破し、自己最高記録となる“キャリアハイ”を達成。前作となる1stミニアルバム『MY』の約9万9千枚を大幅に上回り、ミヨンへの期待と熱い支持が数字として表れた。

音源チャートでも目覚ましい成果を収めた。タイトル曲『Say My Name』は発売直後、韓国内音源サイト・Bugsでリアルタイムチャート1位を獲得し、日間チャートでも上位にランクイン。Melonをはじめ主要音源サイトでも上位圏を維持した。また、中国TME（Tencent Music Entertainment）のK-POPチャートでも最上位に浮上した。

さらに2ndミニアルバム『MY, Lover』は、中華圏の主要音源プラットフォームであるQQミュージック、KuGouミュージックで1位を記録。iTunesトップアルバムチャートやApple Musicでもそれぞれ18地域、10地域でランクインし、海外チャートでも存在感を示した。

ミヨンはKBS2『ミュージックバンク』やSBS『人気歌謡』などの音楽番組で、感性豊かで没入感の高いライブステージを披露し、高く評価された。9日に開催された「2025 仁川空港スカイフェスティバル」ではMC兼出演者としてステージに立ち、観客との息の合ったパフォーマンスで会場を盛り上げた。数多くの授賞式や生放送で培った経験を活かし、安定感のある進行と、ステージでの優れたライブ力で観客から歓声を引き出した。

また、ミヨンはバラエティ番組でも存在感を発揮し、多数の番組に出演して軽快なトークを披露。ラジオ番組でも明るくユーモアあふれるトークで魅力を見せた。

今後ミヨンは、11月11日放送のSBSパワーFM『2時脱出 カルトショー』、13日放送のtvN『シックスセンス：シティツアー2』（原題）など、さまざまな番組を通じて活動を続けていく予定だ。

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。本名チョ・ミヨン。韓国の5人組女性アイドルグループi-dle（前(G)I-DLE）の一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。

