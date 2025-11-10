韓国女優、日本旅行中の不親切な対応を明かす「隣のテーブルでおもちゃを持っていた子供を…」 | RBB TODAY

女優ユン・スンアが友達と日本旅行を楽しんだなか、とある不親切なレストランには残念な気持ちも率直に表した。

11月9日、YouTubeチャンネル「スンアな」（原題）には「東京3泊4日、新しい人気スポットからまた行った場所までたくさん」という動画がアップロードされた。

ユン・スンアは友達と3泊4日の東京旅行に出かけた。彼女は42歳であることが信じられないほどの“童顔美貌”で東京の街を明るく輝かせた。

（写真＝YouTubeチャンネル「スンアな」）ユン・スンア

また、旅行中も幼稚園に通う息子のウォンとビデオ通話をしながら、“親バカ”な面を思いっきり示した。ユン・スンアの息子は汽車が好きで、彼女は汽車やクレーンなどを動画で見せ続けた。「お母さん、幸せに過ごしてください～」という息子の声は、見る人の心まで溶かした。

ユン・スンアは、さまざまなレストランを回りながら、食べ物を楽しんだ。ただ、あるレストランでは、味と量は良かったが、残念だった点に言及した。

彼女は、「個人的に不親切だ。子供が隣のテーブルで小さなおもちゃを持っていたが、あまりにも不親切に止めていた」と伝えた。

なお、ユン・スンアは俳優キム・ムヨルと2015年に結婚し、息子がいる。

