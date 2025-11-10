貫禄の美脚がまぶしい…韓国女子ゴルファー、モデルと見紛うプライベートSHOT「ビューティフル・レディ！」【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国女子ゴルファーのユ・ヒョンジュが、“美脚”に目が行くプライベート写真を公開して話題だ。

ユ・ヒョンジュは11月6日にインスタグラムを更新。

「順番待ちに驚いて、鶏料理がこれほど美味しいということにもう一度驚いた…もっと有名になって。いや有名にならないで」とキャプションに綴り、数枚の写真や動画を公開した。

投稿には、ソウル聖水洞（ソンスドン）にあるサムゲタン専門店「無垢屋」を訪れたユ・ヒョンジュが写っている。レザージャケットに白のTシャツ、レギンスを合わせた私服コーデで、絶品のサムゲタン料理に顔をほころばせている様子が印象的だ。

ほかにも、お店の外で撮影した記念写真も公開。カメラに目線を外しながらも、レッグラインにぴったりとフィットしたレギンスからはスラリと伸びる美脚があらわとなっており、モデル顔負けのスタイルでファンを魅了していた。

この投稿に、ファンからは「美味しそうですね…」「プリティウーマン」「あなたは私のエンジェル」「ビューティフル・レディ」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ユ・ヒョンジュInstagram）

なお、ユ・ヒョンジュは来る11月22日に京畿道驪州市（キョンギド・ヨジュシ）のザ・シエナ・ベルトCCで開催されるチャリティー大会「2025 ザ・シエナ慈善プロアマ大会」に出場する。同大会にはイ・ボミやキム・ハヌルなど日本に縁あるゴルファーも参戦する予定だ。

◇ユ・ヒョンジュ プロフィール

1994年2月28日生まれ。韓国・京畿道出身。身長172cm。2004年からゴルフを始め、2011年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会。実力と美貌、優れたフィジカルを兼ねそなえた女子ゴルファーとして人気を集めている。

