日本リメイクされたドラマも出演！アラフォー韓国女優が美しきウェディングフォト公開で話題【PHOTO】 | RBB TODAY

日本リメイクされたドラマ『銭の戦争』にも出演した女優キム・オクビンが、新たなウェディングフォトを公開した。

キム・オクビンは最近、自身のインスタグラムで結婚指輪とともに「Wedding, Ring, Promise」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

彼女が公開したのはウェディングフォト。至近距離で撮影した写真を通じて上品ながらも華やかな美貌、華奢な肩のラインをあらわにしつつ、左手薬指にはめた指輪をさりげなく披露している。

キム・オクビンは10月1日に一般男性との結婚を発表した。当時、所属事務所ゴーストスタジオは「キム・オクビンが11月16日、大切な縁を得て百年の契りを結ぶ」とし、「一般人である新郎と両家の家族を配慮し、式場や時間などの具体的な情報は公開できない」と伝えていた。

（写真＝キム・オクビンInstagram）

キム・オクビンは1987年1月3日生まれの38歳で、2005年の映画『VOICE ヴォイス』で女優デビュー。その後は映画『多細胞少女』『悪女／AKUJO』や、日本でリメイクされたドラマ『銭の戦争』など、幅広いジャンルの作品で活躍した。近年は2023年放送のドラマ『アスダル年代記』シーズン2出演を最後に空白期間が続いていたが、今年5月に放送されたSBSのバラエティ番組『Jungle BOB2』に出演し、近況を伝えていた。

