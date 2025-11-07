Stray Kids、世界的DJとのコラボが実現！新曲『In The Dark』本日（7日）リリース | RBB TODAY

Stray Kidsが、世界的DJとのコラボレーションを実現させた。

Stray Kidsが参加したDJスネイク（DJ Snake）の新アルバム『Nomad』に収録されているコラボ楽曲『In The Dark』が、7日午前0時に公開された。

『In The Dark』は、Stray Kidsの爆発的なエネルギーと、DJスネイクの幅広い音楽性がシナジーを生む楽曲だ。Stray KidsとDJスネイクは、2024年にフランス・パリで開催されたチャリティーイベント「Le Galades Pìces Jaunes」（黄色いコイン集め慈善行事）で初めて出会い、その縁がきっかけで約1年越しのコラボが実現。世界の音楽ファンから大きな注目が集まっている。

（画像＝DJ Snake Music Productions Limited）

今回のコラボレーションについてDJスネイクは「K-POPシーンに大きな影響を与えているStray Kidsとコラボレーションできて光栄だ」とコメントした。

Stray Kidsは、今年も数々の記録を打ち立て、“グローバルトップアーティスト”としての存在感を改めて証明した。特に、8月にリリースした4thフルアルバム『KARMA』は、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」で、同チャート70年の歴史上初となる“7作連続初登場1位”という快挙を達成した。さらに、11月8日（現地時間）発表の最新チャートでは86位にランクインし、2025年に発売されたK-POPアルバムとして初、かつStray Kidsとして通算3作目となる“10週連続トップ100入り”という記録を樹立した。

Stray Kidsは11月21日午後2時に新アルバム『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』をリリースし、ダブルタイトル曲『Do It』と『DIVINE』でカムバック予定だ。『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』は、今この瞬間のStray Kidsが見せたい“最も熱く、最も確かなムード”を込めた作品で、さらに進化した音楽性にも期待が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】王子様降臨…フィリックス、圧巻美貌

■【写真】ヒョンジン、バキバキな背中公開「大声出た」

■【写真】リノ、ハイトーンヘアで"伝説級"の美貌