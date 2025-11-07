同じグループで判断が分かれるケースも　2007年生まれK-POPアイドルたちの決断「受験より芸能活動」 | RBB TODAY

大学修学能力試験（スヌン）の実施を1週間後に控え、今年の受験を見送るK-POPアイドルが多数いることが明らかになった。

まず、IVE（アイヴ）のイソについて、所属事務所は「イソは大学進学に関して、最終的に今年のスヌンを受験しないことを決定した」と発表。「受験について長い議論を重ねてきたが、現在は活動に専念したいという本人の意向を尊重し、このような結論に至った」と説明した。

現在、高校3年生のイソと同じく、今年の受験生は2007年生まれがメインだ。他のアイドルは、どのような決断を下したのだろうか。

24人組ガールズグループのtripleS（トリプルエス）には、2007年生まれがキム・スミン、キム・チェウォン、チョン・ハヨン、チョン・ヘリンと4人いるが、いずれも受験せずに本業に専念することを決めたという。

（写真提供＝OSEN）tripleS

また、“aespaの妹分”として今年2月にデビューしたHearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）のユハとステラも、今年はスヌンを受けない方針を固めた。

他にも、idntt（アイデンティティ）のイ・ジェヨンとファンボ・ミンギョル、TIOT（ティアイオティ）のシン・イェチャン、YUHZ（ユアーズ）のジェイル、ILLIT（アイリット）のウォンヒが芸能活動を優先する考えを示した。

（写真提供＝OSEN）ウォンヒ

同じグループでも判断が分かれるケースもある。ガールズグループizna（イズナ）には2007年生まれが2人いるが、チェ・ジョンウンは見送り、ユ・サランは受験するために試験会場を訪れる見込みだ。

（写真提供＝OSEN）ユ・サラン

ZEROBASEONEのハン・ユジンも「今年行われるスヌンを受験する」と所属事務所を通じて伝えた。

多くのアイドルが多忙なスケジュールの中で学業に専念することが難しい現実を踏まえ、慎重な議論の末にスヌンよりも本業を選んでいる。大学進学は今後の活動状況に応じて検討する方針のようだ。

なお、2026学年度のスヌンは11月13日に実施される。

