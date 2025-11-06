&TEAM、韓国音楽番組で“2冠”の快挙！爆発的な人気で韓国デビュー直後から快進撃続く「夢のよう」 | RBB TODAY

日本発のグローバルグループ&TEAMが、韓国の音楽番組で2冠を達成した。

&TEAMは10月28日にKR 1st Mini Album『Back to Life』をリリースし、同アルバムのタイトル曲『Back to Life』を引っ提げて、11月5日に放送されたMBC M『SHOW CHAMPION』で1位を獲得した。

SBS M『THE SHOW』に続き、韓国の音楽番組で2冠を達成し、デビュー直後から強い存在感を放っている。

&TEAMは『SHOW CHAMPION』でタイトル曲『Back to Life』と収録曲『Lunatic』を披露。1位を獲得したことについて、リーダーのEJは「LUNÉの皆さんのおかげで『SHOW CHAMPION』でも初めて賞をいただきました。韓国デビュー後、毎日が夢のような日々を送っています。本当に感謝しています」と感謝を伝えた。

また、Kは「いつもありがとうございます。本当に愛しています。これからも大好きな音楽で応えられるよう精一杯頑張ります」と日本語で挨拶。NICHOLASとMAKIもそれぞれ中国語と英語でコメントし、グローバルグループらしい一面を見せた。

（写真提供＝YX LABELS）&TEAM

さらに、『SHOW CHAMPION』放送直後に披露した収録曲『Lunatic』の再生回数が急上昇し、公開から約62時間で再生回数1000万回を突破。収録曲としては異例のスピード達成となり、SNSでも大きな話題を呼んだ。

KR 1st Mini Album『Back to Life』は初日で113万枚の売上を記録し、日韓ミリオンアーティストに仲間入り。発売1週間（10月28日～11月3日）では計122万2022枚を売り上げ、10月発売の韓国語アルバム作品の中で最多販売量（ハントチャート基準）を記録した。今年全体を見ても上位に入る成果で、&TEAMは一気にトップティアグループへと駆け上がっている。

&TEAMの勢いは音楽番組やチャートにとどまらない。韓国デビューを記念してソウル・聖水洞で開催されたポップアップ「&TEAM KR 1st Mini Album 'Back to Life' POP-UP」には、開催期間8日間で1日平均1000人以上が訪れ、世界中から集まったファンで賑わった。

なお、このポップアップは会場を日本に移し、2025年11月29日～12月14日の期間限定で、渋谷・神宮前の「XYZ TOKYO」にて開催される予定だ。

&TEAMの日本での人気も衰え知らずで、11月4日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」（2025/11/10付、集計期間：2025年10月27日～11月2日）で初登場1位を獲得し、11月5日発表の「オリコン週間合算アルバムランキング」でも自己最高累積ポイントで1位を獲得した。

初週売上はサウンドスキャン基準で70万枚を突破し、2025年11月5日公開（集計期間：2025年10月27日～11月2日）のBillboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート「Top Albums Sales」でも1位を獲得。2nd Album『雪明かり（Yukiakari）』の初週49万1677枚を上回る自己最高初週売上を記録した。

「Japan to Global」の目標として掲げていた韓国音楽番組での2冠を達成し、日本から世界へと歩みを進める&TEAMの今後から目が離せない。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動。2025年10月28日に韓国デビュー。

