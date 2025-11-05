2年前に解散も9周年に再会、“平均年齢29.7歳”の元K-POPグループメンバーたちの「健全さ」が話題 | RBB TODAY

2年前に解散したVICTONのメンバーたちが再び集まり、デビュー9周年を祝った。

ド・ハンセは11月4日、自身のSNSにVICTONメンバーたちと撮った複数の写真を投稿。6人全員が揃った“完全体ショット”だった。

彼らは焼肉店で食事をし、2次会まで楽しむなど和やかな雰囲気。ただし、2次会の場所は居酒屋ではなくカフェだった。

ド・ハンセはコーヒーとアイスクリームが並んだテーブルの写真を投稿し、「平均年齢29.7歳グループの致命的な健全さ」とコメントして笑いを誘った。

さらに「ビールくらいは飲むと思ってたのに」「9周年記念なんだから一杯くらいは飲みたかった」と冗談を添えている。メンバーは全員成人しているが、9周年を祝う席ではアルコールの代わりにコーヒーとお茶で過ごす“健全な再会”となったようだ。ほかのメンバーたちも同じ写真をリポストしている。

また、「まるで『プリースト 悪魔を葬る者』みたい」という、映画タイトルを引き合いに出したファンのコメントに対して、ド・ハンセは「今日のドレスコード、ブラックだったのかな」と返答した。

VICTONは2016年にデビュー。2023年4月、ド・ハンセ、チェ・ビョンチャン、チョン・スビンの3人が当時所属していたISTエンターテインメントとの専属契約終了に伴い、事実上の解散となった。それ以前の2022年10月にはホ・チャンが飲酒運転により脱退し、6人組として活動していた。

解散当時、チェ・ビョンチャンは「2016年からの7年間、本当に幸せで大きな愛をいただいた。愛されることを学び、ALICE（VICTONのファン）に愛を返す方法も学んだ。だからこそ一緒に過ごした時間はとても大切で、決して忘れられない瞬間だった」と語り、「これからはそれぞれの道を歩むけれど、悲しい別れではなく新しい出発のために、もっと素敵になるVICTONのメンバーたちをいつも応援し、愛している」と心境を伝えていた。

