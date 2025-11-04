&TEAM、韓国デビューALの初動売上が122万枚を突破！自身最高記録で“キャリアハイ”更新 | RBB TODAY

日本発のグローバルグループ&TEAMが、韓国デビューアルバムで自己最高の初動売上記録を更新し、“K-POP本拠地”での成功的なデビューを果たした。

11月4日、HANTEOチャートによると、&TEAMの韓国1stミニアルバム『Back to Life』は発売初週（10月28日～11月3日）の7日間で計122万2022枚を売り上げた。

これは10月に発売された韓国語アルバムの中で最多販売枚数（HANTEOチャート基準）であり、2025年全体を見ても上位に入る好成績だ。

（写真提供＝OSEN）&TEAM

『Back to Life』は発売初日だけで113万9988枚を売り上げ、瞬く間にミリオンセラーを達成。前作である日本3rdシングル『Go in Blind（月狼）』に続き、2作連続ミリオンセラーという快挙を成し遂げ、グループの爆発的な成長を証明した。

また、同日発表されたオリコン「週間アルバムランキング」（11月10日付、集計期間：10月27日～11月2日）でも、『Back to Life』は1位を獲得した。

この成果は単なる販売記録にとどまらず、グローバル音楽市場における文化的融合と相互成長の象徴とも言える。 K-POP制作システムを世界市場に展開するHYBEの「マルチホーム・マルチジャンル」戦略が、より成熟の段階へと進化していることを示している。

『Back to Life』は、&TEAMの強まった絆と成長を凝縮したアルバム。グループの象徴である“オオカミDNA”とHYBEの“グローバルDNA”を基盤に、本能的で挑戦的なエネルギーを表現しており、K-POPファンと評論家の双方から高い評価を得ている。

タイトル曲『Back to Life』をはじめ、軽快な魅力の『Lunatic』、愛らしい告白ソング『MISMATCH』、力強いボーカルが際立つ『Rush』、深い感動を与えるロックバラード『Heartbreak Time Machine』、真摯なメッセージを込めた『Who am I』まで、全6曲を収録された。

日本と韓国の両国で際立った成果を収めた彼らが、今後どのようなグローバルな活躍を見せるのか、世界中のファンの期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。

