ディズニープラス、TVINGとコンテンツ提携を発表　韓国を代表する動画配信サービスが日本初進出 | RBB TODAY

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社が、韓国のエンターテインメント企業CJ ENM傘下の大手動画配信サービス「TVING」と複数年にわたるコンテンツ提携を発表した。

これにより、ディズニープラスはTVINGオリジナルの新作韓国ドラマシリーズを日本国内で独占見放題配信することになった。

動画配信業界において世界的にも重要な市場である日本において、ディズニープラスはこの提携を通じて、日本におけるTVINGオリジナル作品の主要SVODパートナーとして、新たな展開を迎えることになる。

このパートナーシップにより、TVINGオリジナル作品を中心に、CJ ENMが手掛ける人気ドラマ『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』『恋のスケッチ～応答せよ1988～』などを含む約60作品が11月5日（水）から順次配信開始される。

なかでも注目は、韓国で11月6日に配信開始されるTVINGオリジナル話題作『親愛なるX』（主演：キム・ユジョン、キム・ヨンデ、キム・ドフン）が、同日よりディズニープラスで独占見放題配信されることだ。

（画像＝TVING）『親愛なるX』

また、この豪華なラインアップをより多くのファンに届けるため、ディズニープラスでは、TVINGの作品を集めた特集「TVINGおすすめ韓国ドラマ」をホーム画面に設置。ディズニープラスの人気フランチャイズ作品や大ヒット劇場映画、オリジナル作品と並んで展開され、視聴者に新たなエンターテイメント体験を提供する。

加えて感情豊かで多彩な話題作を誇るTVINGのコンテンツをいつでも気軽に楽しめる専用の場として「TVINGコレクション」も展開する予定だ。

（写真提供＝ⓒDisney）

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社の日色保代表取締役社は、以下のように述べた。

「日本においてディズニープラスのサービス開始から5周年を迎え、より一層視聴者の多様なニーズにお応えするコンテンツの拡充に取り組んでまいります。今回のTVINGとの提携は、その取り組みにおける重要な一歩です。TVINGが手がける韓国ならではのストーリーテリングと、ディズニープラスが提供するグローバルおよびローカルの話題作や高品質なオリジナルシリーズを組み合わせることで、あらゆる世代の視聴者により豊かな視聴体験を提供していきます」

また、TVING CEOのジュリー・チョイは次のように述べた。

「日本で確固たる存在感と長い歴史を持つディズニーとのパートナーシップは、TVINGのコンテンツを日本の視聴者に最も効果的に届けるための貴重な機会です。今後も魅力あふれるK-コンテンツを世界中のより多くの視聴者に届け、国内No.1を超えて、グローバルK-OTTプラットフォームとしてさらなる成長を目指していきます」

（画像＝ディズニープラス）

ウォルト・ディズニー・カンパニーのアジア太平洋地域（APAC）、DTC（ダイレクト・トゥー・コンシューマ）部門シニア・バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーのトニー・ザメコウスキーは、「TVINGとの今回の提携は、ディズニーのAPAC地域におけるコンテンツおよびパートナーシップ戦略における重要な節目となります。韓国のストーリーテリングが世界中の視聴者を魅了し続けるなかで、TVINGの最も魅力的なシリーズを日本のディズニープラスの視聴者にお届けできることを誇りに思います。このパートナーシップは、ディズニープラスの韓国コンテンツのラインナップを強化するだけでなく、世界で最も活気ある動画配信市場のひとつである日本において、視聴者とのつながりをさらに深めるためのより広範な機会の始まりです」と話した。

ディズニーの100年にわたるストーリーテリングの伝統と象徴的なフランチャイズを基盤に、ディズニープラスは、多様なコンテンツラインアップを拡充し続ける。

『アナと雪の女王』『トイ・ストーリー』『アバター』『ズートピア』などの代表作から、日本発の大ヒットドラマ『ガンニバル』、10月29日から配信開始した『ディズニーツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』さらには、大ヒット韓国ドラマ『ムービング』『パイン ならず者たち』『北極星』など、多くのオリジナル作品を届けている。

