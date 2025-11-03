イム・シワン、パク・ボゴムやBLACKPINKロゼら属するTHE BLACK LABELと専属契約 | RBB TODAY

俳優イム・シワンがTHE BLACK LABELと専属契約を締結した。11月3日、THE BLACK LABELは「俳優イム・シワンと専属契約を結んだことをお知らせする」と明らかにした。

続けて「優れた演技力とキャラクター消化力で幅広いジャンルの作品に出演してきたイム・シワンと共に歩むことになり、非常にうれしく思う」とし、「THE BLACK LABELは、これまでイム・シワンが積み重ねてきた実力に加え、今も無限に潜在している能力を存分に発揮できるよう、全面的に支援を惜しまない予定だ」と付け加えた。

(写真提供=THE BLACK LABEL)イム・シワン

THE BLACK LABELには、BIGBANGのSOL（テヤン）、BLACKPINKのロゼ、チョン・ソミ、All Day Project、パク・ボゴム、イ・ジョンウォン、リジョンなどが所属している。

ドラマ『ミセン-未生-』以降、確かな足取りでフィルモグラフィーを積み上げてきたイム・シワンだけに新所属事務所での活躍に期待が集まる。

◇イム・シワン プロフィール

1988年12月1日生まれ。韓国・釜山広域市出身。2010年に9人組ボーイズグループZE:Aとしてデビュー。2012年にドラマ『太陽を抱く月』のホ・ヨム役の子役として演技を始め、2014年のドラマ『ミセン－未生－』で俳優としての実力を証明。「演技ドル」（演技＋アイドル）として最も成功した人物ともされている。

