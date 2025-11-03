IZ*ONE出身チェ・イェナ、ディズニーシーを満喫！キュートな“耳付き帽”姿にファン歓喜「可愛すぎる」【PHOTO】 | RBB TODAY

歌手チェ・イェナが、日本を満喫する姿を公開した。

イェナは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、東京ディズニーシーを訪れたイェナの姿が収められている。赤のトップスにデニムを合わせたカジュアルな装いで、ディズニー作品「ピーター・パン」に登場するキツネのキャラクターの帽子をかぶり、キュートな表情を見せている。

パーク内のさまざまな場所で撮影された写真からは、明るくはつらつとしたイェナらしい雰囲気が伝わり、自然体ながらも抜群のビジュアルと愛嬌でファンの心を射止めた。

この投稿を見たファンからは「可愛すぎる」「日本楽しんでくれて嬉しい！」「会いたかったよ～」などのコメントが寄せられている。

（写真＝イェナInstagram）

なお、イェナは去る9月に、東京と大阪でファンミーティング「2025 THE YENA SHOW＜私はSTAR！＞」を盛況のうちに開催し、日本のファンと交流した。

◇チェ・イェナ プロフィール

1999年9月29日、韓国ソウル生まれ。チェ・イェナは本名。2018年に韓国Mnetによるオーディション番組『PRODUCE 48』で最終順位4位を獲得し、IZ*ONEのメンバーとしてデビュー。高音域のハスキーボイスから生まれる歌声は透明感にあふれており、ファンに愛されてきた。天真爛漫な性格で、日本のバラエティ番組などでも愛嬌たっぷりの表情や振る舞いで人気を博す。2022年1月にソロ歌手としてデビュー。俳優チェ・ソンミンを実兄に持つ。

