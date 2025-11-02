「ノー！」秋山成勲の娘サランちゃん、“パパ似”を強く否定!?14歳らしい反応に周りが爆笑 | RBB TODAY

格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）とモデルSHIHO（矢野志保）の娘サランちゃんが“パパ似”を強く否定した。

去る10月31日、SHIHOのYouTubeチャンネルには「矢野志保♥秋山成勲の結婚式初公開 17年前の伝説の始まり」というタイトルの動画が公開された。

同日、SHIHOは娘サランちゃんとともに17年前の秋山成勲との結婚式の様子を盛り込んだウェディングアルバムを公開した。

SHIHOは当時の秋山成勲を見て、「パパ若い。何だか別人みたい」と感心した。

続けて、彼女は同意を求めるかのようにサランちゃんを見つめ、サランちゃんは仕方なくうなずく姿で笑いを誘った。これに対して、「興味ないよね？私も興味ない」と率直に打ち明け、さらに笑いを誘った。

制作スタッフは「写真を見ると、思い出すか」と尋ねると、SHIHOは「覚えている。いつも記憶がないのに」と説明した。

（写真＝SHIHO YouTubeチャンネル）2枚目：左からSHIHO、サランちゃん

制作スタッフは微笑む写真のなかの2人を見て、「本当に幸せそうに見える」と話し、SHIHOも「幸せそうに見える」と納得しながらも「ちょっとウンパルンパに似てない？」と話し、周りを爆笑させた。

そして、彼女は「よく見て。ウンパルンパ！そっくりでしょ」と笑って、サランちゃんを見て「サランも似ているのかな？」と尋ねた。すると、サランちゃんは「ノー！」と頭を強く振って、「やめて」と線引きをした。

加えて、「じゃあどっちに似ていると思うか」という質問に対して、「わからない」と答えたサランちゃんは「どっちに似たいか」と制作スタッフが聞くと、SHIHOを見つめて笑いを誘った。

制作スタッフは、「ウンパルンパよりはやっぱり…」と納得し、SHIHOは明るく微笑む秋山成勲の写真を見て「サランに似ている」と繰り返し話したが、サランちゃんは「やめようよ」と再度否定し、リアルな父と娘の関係性を見せた。

なお、秋山成勲とSHIHOは2009年に結婚後、娘のサランちゃんを出産した。

■【写真】サランちゃん、母と並ぶ高身長×美脚に「本当に13歳？」

■【写真】大胆すぎ…SHIHOとサランちゃんの“素肌SHOT”

■【写真】SHIHOと秋山成勲の結婚式秘蔵映像