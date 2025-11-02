TWICE・モモ、約4億6000万円の家を全額現金で購入！同じ団地には女優ハン・ソヒら | RBB TODAY

ガールズグループTWICEのメンバー、モモが京畿道（キョンギド）九里（クリ）市アーチウル村の高級住宅を購入した。

去る11月1日、裁判所の登記簿謄本によると、モモは10月23日、九里市阿川（アチョン）洞にあるアルカディアシグネチャーの221㎡の住宅を42億7000万ウォン（約4億6000万円）で買収した。

同日、残金の納付と所有権移転登記を完了した。登記簿上の根抵当権がなく、全額現金で取引を行ったと推定されている。

同団地は2023年5月に竣工した地下2階から地上4階まである高級住宅だ。一般住宅6世帯とペントハウス2世帯で構成されている。単独進入路が備わっており、外部への露出が少なく、セキュリティシステムが徹底しているため、有名人が多く好む。

モモが購入した“ナチュラルテラス型”の住宅は、3部屋、書斎1室、浴室3室を含め、庭園を持っており、漢江（ハンガン）・峨嵯（アチャ）山が見渡せる構造になっている。

モモに先立ち、女優ハン・ソヒも2024年8月、アルカディアシグネチャー203㎡のデュプレックスペントハウスを52億4000万ウォン（約5億7000万円）で購入した。

俳優ヒョンビン、女優ソン・イェジン夫妻、歌手パク・ジニョン（J.Y.Park）なども居住していることで知られている。

なお、モモは2015年、JYPエンターテインメント所属のTWICEのメンバーとしてデビューし、多数のヒット曲で活動中だ。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。

