“真上アングル”の大胆ドレスに目が行く…Apinkオ・ハヨンの美貌に「もっと写真が見たい」の声【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループApinkのメンバー、オ・ハヨンが美貌あふれるSNS投稿でファンを魅了している。

オ・ハヨンは10月31日、自身のインスタグラムに「2026 SEASON'S GREETINGS PINK TALE」とキャプションに綴り、数枚の写真を掲載した。

公開された写真の中で、オ・ハヨンはシルク素材のドレスをまとい、夢幻的な照明の下で優雅なポーズを披露している。首元が大きく開いたドレスからはボリューム感のある美スタイルが伝わり、見た者の多くを虜にしていた。

この投稿に、ファンからは「シーズングリーティングが楽しみ」「やっぱりApink！」「もっと写真が見たい」といった熱い反応が寄せられた。

そんなオ・ハヨンは、先月より個人YouTubeチャンネル「Official Hayoung」を開設。自身が好きなサッカー関連コンテンツを公開するなどし、現在まで登録者数約16万人と人気を集めている。

なお、オ・ハヨンが所属するApinkは、来る12月14日に2026年シーズングリーティング「PINK TALE」を発売する予定だ。

◇オ・ハヨン プロフィール

1996年7月19日生まれ、ソウル出身。2011年4月にガールズグループApinkのメンバーとしてデビュー。グループ最年少で、ビジュアル担当の一人とされた。2019年8月に1stミニアルバム『OH!』でソロデビュー。演技活動として、ウェブドラマ『彼女を探して』『愛、時間に留まる』『恋愛始発（点）』（いずれも原題）に出演した。身長169cm。

