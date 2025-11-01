TWS、新アルバム『play hard』発売初日にオリコン1位！日本での人気上昇を「結果」で証明 | RBB TODAY

TWS（トゥアス）の4thミニアルバム『play hard』が、オリコンアルバムチャートで初登場1位を記録した。

10月31日、日本のオリコンが発表した最新チャート（10月30日付）によると、TWSの4thミニアルバム『play hard』は発売初日に12万4547枚を売り上げ、「デイリーアルバムランキング」で1位にランクインした。同アルバムは10月30日に日本で正式にリリースされた。

（写真＝PLEDISエンターテインメント）

爆発的な勢いを見せているTWS。『play hard』は日本での発売初日に3rdミニアルバム『TRY WITH US』の日本初週累計販売数（約8万7000枚）を大きく上回った。これは、今年7月に発売された日本デビューシングル『はじめまして』の初日販売数（11万9617枚）をも超える数字で、日に日に高まるTWSの日本での人気を証明している。

『play hard』は韓国国内でも好調な成績を収めている。発売初週に約64万枚を売り上げ、前作の初動販売量（発売直後1週間の販売量）を更新。サークルチャートの週間アルバムチャートおよびリテールアルバムチャートの2部門でそれぞれ1位を獲得し、2冠を達成した。

特にタイトル曲『OVERDRIVE』の「アンタルチャレンジ（可愛く拗ねるチャレンジ）」が大きな注目を集めている。歌詞の「Umm」に合わせてかわいらしい仕草を見せるシンプルな動作で構成されたこのチャレンジは、「アイドル必須チャレンジ」と呼ばれ、ショート動画プラットフォームを中心に急速に拡散中だ。多くの歌手や俳優がファンサイン会など各種イベントでこの振り付けを真似る様子が連日話題となっている。

（写真＝PLEDISエンターテインメント）

こうした熱い反応を受けて、音源も上昇傾向にある。『OVERDRIVE』はインスタグラムの「リール人気上昇オーディオ」チャートで1位を記録し、10月27日にMelon日刊チャートへ初登場。以降、28日に96位、29日に92位、30日に91位と着実に順位を上げている。

なお、TWSは本日（11月1日）、MBC『ショー！音楽中心』で「OVERDRIVE」のステージを披露する予定だ。この日の放送には、固定MCを務めるドフンに加え、ヨンジェがスペシャルMCとして出演する。

