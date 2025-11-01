SHIHO、夫・秋山成勲との結婚式映像を赤裸々初公開！秋山の歌“全カット”に大爆笑も【画像】 | RBB TODAY

格闘家・秋山成勲（あきやま よしひろ、チュ・ソンフン）と妻でファッションモデルのSHIHO（矢野志保）の結婚式の様子が初公開された。

SHIHOは10月31日、個人YouTubeチャンネル「YanoShiho」に「ヤノシホ♡チュ・ソンフン結婚式初公開 17年前、伝説の始まり」というタイトルの動画を投稿し、2009年に挙げた結婚式の映像と当時のアルバムを公開した。2人の結婚式映像が公開されるのは今回が初めてだという。

「結婚式のレビューをする約束をしていた」というSHIHOは、自宅で長年保管していた結婚アルバムを取り出した。「結婚してから開いた記憶がほとんどない。多分17年ぶりに見ると思う」と驚きながら話すと、娘のチュ・サランも「初めて見る」「何を言えばいいのかわからない」と、13歳らしく思春期のクールな反応を見せて笑いを誘った。

（写真＝SHIHOのYouTubeチャンネル）

「元々、結婚式はしないつもりだった。でもホテルに親戚が勤めていて、ウェディング関係の友人もいたから、周囲の人たちが全部準備してくれた」と当時を振り返ったSHIHO。公開された映像には、新郎の秋山成勲の入場からSHIHOがバージンロードを歩く様子、誓約、指輪の交換、来賓のスピーチ、ブーケトスまで、伝統的な日本式の結婚式の一連の流れが収められている。

SHIHOは「ベールが長すぎて前が見えなかった」「誓約のタイミングが合わなかった」と恥ずかしがって笑う。特に、若き日の秋山が映ると「本当に若い。ちょっと別人みたい」「少し“ウンパルンパ”に似てない？」などと冗談を飛ばし、家族の笑いを誘った。

興味深い点は、結婚式の“ハイライト”である秋山の歌唱シーンが映像では丸ごとカットされていた点だ。これにはSHIHOも「え？ 歌がないね？」「パパの歌が全部カットされてる」と爆笑していた。

ただ、続くアフターパーティの映像では、秋山がマイクを手に取り、来賓と一緒に踊りながら盛り上がる姿が映し出された。これを見たSHIHOは「結婚式なのか秋山成勲のパーティなのかわからない」と語り、再び笑いを誘っていた。

なお、SHIHOは1976年6月6日生まれの49歳。2009年10月18日に秋山成勲と結婚し、2011年10月24日に娘のチュ・サランを出産した。チュ・サランは現在、13歳ながら身長が170cmに達しており、母SHIHOに次ぐ“モデル”を夢見ている。

