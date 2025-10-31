“推し”だった14歳年上の韓国俳優と結婚した日本人妻、娘とおそろいコスプレ姿披露！「微笑ましい母娘」 | RBB TODAY

俳優イ・ジフンの14歳年下の日本人妻アヤネさんが、娘のルヒちゃんとともに特別な“コスプレ”姿を披露した。

10月30日、アヤネさんは「ルヒと過ごした2泊3日。ママになって初めてコスチュームを着てみました…（笑）こんなことをおばさんになってからするなんて、人生何が起こるかわかりませんね（笑）」というコメントとともに、写真を公開した。

公開された写真の中で、アヤネさんとルヒちゃんはディズニーアニメのキャラクターを思わせるコスプレを完璧に着こなしている。牛柄の衣装にブラウンのシューズを合わせ、スタイリッシュで統一感のある“母娘カップルルック”を完成させた。特に、ぐんと成長したルヒちゃんの姿がファンの注目を集めた。

（写真＝アヤネさんInstagram）

写真を見たファンからは、「なんて微笑ましい母娘」「衣装がぴったり似合ってる」「ルヒちゃん、本当に大きくなったね」など、温かいコメントが寄せられた。

なお、アヤネさんとイ・ジフン夫妻は14歳の年の差を乗り越え、2021年に結婚式を挙げた。アヤネさんはもともとイ・ジフンのファンだったという。その後、体外受精の末に妊娠に成功し、2024年7月に第一子となる娘・ルヒちゃんを出産した。

（記事提供＝OSEN）

