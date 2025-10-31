韓国女性アナが7歳上の弁護士夫と死別　番組共演から交際に発展、結婚6年目で幸せな夫婦生活の最中 | RBB TODAY

韓国の女性アナウンサー、キム・ソニョンが弁護士の夫と結婚6年目で死別することになった。

遺族によると、弁護士のペク・ソンムンさんは10月31日午前2時8分頃、京畿道城南市（キョンギド・ソンナムシ）の盆唐（プンダン）ソウル大学病院で息を引き取った。52歳だった。ペク・ソンムンさんはがん闘病中だったという。

ペク・ソンムンさんは1973年7月25日にソウルで生まれ、京畿高校、高麗大学法学部を卒業後、2007年に司法試験に合格。2010年より弁護士としての活動を始めた。

生前はMBN『ニュースファイター』やJTBC『事件班長』、YTNや聯合ニュースTVなどの番組に固定パネルとして出演し、お茶の間のも広く知られた存在だった。また、ユーチューブの政治トークコンテンツ『政治ワッスダ』でMCを務めるなど、多岐にわたる活動をしていた。

妻のキム・ソニョンは1980年9月2日生まれの45歳。2003年よりケーブルチャンネルYTNのアナウンサーとして活動を始め。現在も同社のニュース番組などに出演している。ペク・ソンムンさんとは番組の出演者と司会者として出会い、交際に発展。2019年に結婚した。

（写真＝ペク・ソンムンさんInstagram）ペク・ソンムンさん（左）、キム・ソニョン

その後はペク・ソンムンさんが自身のインスタグラムでウェディングフォトや結婚生活の様子を投稿するなど、夫婦仲睦まじい様子で注目を集めていた。ただ、結婚から6年で死別となり、悲しみの声が広がっている。

