何ら落ち度もないのに番組休止の“原因”とまで指摘され…デマの後遺症に苦しむ『私の夫と結婚して』俳優 | RBB TODAY

ドラマ『私の夫と結婚して』で“クズ夫”役を見事に演じた俳優イ・イギョンが、AIによって捏造された私生活の噂をめぐり、再び渦中に立たされている。

いったんは“ハプニング”として収束したかに見えたこの件が、バラエティ番組『何をして遊ぶ？』（原題）の放送休止にまで波及し、注目を集めている。

韓国MBCのバラエティ番組『何をして遊ぶ？』は10月30日、思わぬ形で騒動に巻き込まれた。11月1日の本放送が休止されることに関連し、「過去2週間の収録がキャンセルされたのは、出演者イ・イギョンの私生活をめぐる騒動が原因だ」という一部メディアの報道が出たためだ。

しかし、『何をして遊ぶ？』側の関係者はこれについて、本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「今週の本放送が休止されるのは事実だが、最近の収録キャンセルとは関係がない。休止はMBCがAPEC（アジア太平洋経済協力）首脳会議のニュース特報の中継によるものであり、出演者の私生活問題とは無関係だ」と公式立場を明らかにした。

（画像＝MBC）バラエティ番組『何をして遊ぶ？』

実際、イ・イギョンは最近、私生活をめぐる論争に巻き込まれたが、それはネットユーザーがAIで捏造した内容を拡散したものだと判明し、衝撃を与えた。これを受け、10月25日に放送された第303回『何をして遊ぶ？』では、イ・イギョン出演部分が編集されることなく放送された。

さらに番組側の関係者は、「番組の特性上、収録は基本的に毎週木曜日に予定されているが、これまでも柔軟に進行してきた。最近の収録キャンセルは、放送休止が決定されたことに伴う措置であり、出演者の論争とは全く関係がない」と説明した。

また、「現在進行中の“インサモ（人気のない人々の集まり）”プロジェクトに合わせて、既存の収録分を含め、今後の放送は通常どおり行われる予定だ。来週の収録も予定通り進行する」と強調した。

先立ってイ・イギョンは、ファンだと主張するネットユーザーA氏から、SNS上で性的な会話を交わしたなどと暴露され、性的犯罪をほのめかすスキャンダルに巻き込まれた。

（写真提供＝OSEN）イ・イギョン

しかし「ドイツ人」を名乗るA氏が文脈的に不自然な韓国語の表現を多用し、投稿内容が混乱を招いたうえ、ブログやX（旧Twitter）に暴露文を投稿しては削除を繰り返すなど、信憑性を欠く行動を取った。

さらに所属事務所は、これまでも同様の脅迫的事例があり、虚偽の内容に対する謝罪を受けたが同じことが再発したため、法的対応を決定したと発表した。

その後、A氏は暴露文がAIによって作成された“捏造投稿”であることを認め、イ・イギョンをめぐる噂は最終的にハプニングとして幕を下ろした。

それでも、何ら落ち度のないイ・イギョンが再び騒動に巻き込まれる形となり、AIデマの深刻な影響を浮き彫りにした。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】痩せすぎて別人のよう…激やせのパク・ミニョン、ファンから心配の声まで

■「反省がない。彼女らしい」活動休止中の『私の夫と結婚して』女優、完全終了か

■「前回はクズでしたが…」パク・ミニョン、“最低最悪の夫”イ・イギョンと再会に何を語った？