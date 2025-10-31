東方神起・ユンホ、カムバックムード最高潮！1stフルAL『I-KNOW』ハイライトメドレー公開 | RBB TODAY

東方神起のユンホが、初のフルアルバム『I-KNOW』のハイライトメドレー映像を公開し、カムバックへの熱気をさらに加速させた。

10月31日、東方神起の公式YouTubeチャンネルなどを通じて、ユンホの初フルアルバムに収録された音源の一部を先行で聴けるハイライトメドレー映像が公開された。赤いラジカセから各収録曲のカセットテープが順に再生される演出で、映像の没入感を一層高めている。

映像は、強烈なエネルギーを放つイントロ曲『Set In Stone』から始まり、ダブルタイトル曲の一つ『Body Language』では“ダンスを通じて皆が一つになって楽しもう”というメッセージを伝える。続くもう一つのダブルタイトル曲『Stretch』は、ステージに立つ意味を率直に歌い上げたナンバーだ。

（画像＝SMエンターテインメント）

さらに、前作ミニアルバムに収録された楽曲の続編となる『Spotlight2』、そして“自分自身への信頼”をテーマにした『Fever』が流れ、聴く者の耳を惹きつけた。

また、i-dleのミンニがフィーチャリングしたラブリーな雰囲気の『Premium（Feat. MINNIE）』、EXOのカイがボーカル参加した2000年代テイストの『Waterfalls（Feat. KAI）』、ユーモラスで誠実な感情を表現した『Leader』、抑えたリズムと柔らかなメロディが深い余韻を残す『Let You Go』、そしてアルバムのラストを飾るアウトロ曲『26 Take-off』まで、全曲が紹介され、ユンホの多彩で立体的な音楽世界を予感させた。

ユンホの初フルアルバム『I-KNOW』は、ダブルタイトル曲『Stretch』と『Body Language』を含む全10曲で構成されており、“フェイク＆ドキュメンタリー”というコンセプトのもと、一つのテーマを二つの視点で表現した楽曲がペアとなるように収録されている。

なお、ユンホの1stフルアルバム『I-KNOW』は、11月5日18時に各種音楽配信サイトで音源が公開され、同日CDとしても発売される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ユンホ プロフィール

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。

