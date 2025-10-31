入隊前に見せた優しさ…NCT・ドヨン、子どもたちの教育支援のため1億ウォン寄付「愛に恩返し」 | RBB TODAY

NCTのドヨンが、入隊を前に寄付を通じて温かい心を伝えた。

国際救援開発NGOワールドビジョンは10月31日、「ドヨンが子どもたちの夢を応援するため、教育環境の改善を目的として1億ウォン（約1000万円）を寄付した」と明らかにした。

ドヨンは、6月のソウル公演を皮切りに、日本、シンガポール、マカオ、タイ、台湾などアジア主要都市でツアーを開催し、10月9日から11日まで行われた「2025 DOYOUNG ENCORE CONCERT [Yours]」を成功裏に終えた。今回の寄付は、ファンから受けた大きな愛を社会に還元したいという思いから決意したものだという。

（写真提供＝SMエンターテインメント）ドヨン

寄付金は、ウガンダ・マユゲ地域ブゴンド村の学校建設を目的とした教育環境改善事業に使用される予定だ。特にこのプロジェクトは、劣悪な環境の中で学びを続けることが難しい子どもたちに、安全で快適な教育空間を提供する取り組みであり、約1000人の児童がより良い環境で学び、夢を育むことが期待されている。

ドヨンは「2回目のツアーを終え、世界中のファンの皆さんからいただいた愛に少しでも恩返しができてうれしい」とし、「今回建てられる学校が、子どもたちにとって夢を育む出発点になることを願っている」と語った。

ワールドビジョンのチョ・ミョンファン会長は「子どもたちを思うドヨンさんの温かい心と支援に深く感謝申し上げる」と述べ、「この教育環境改善事業を通じて、ブゴンド村の多くの子どもたちがより良い環境で学び、夢を存分に広げていけるよう最善を尽くす」とコメントした。

なお、ドヨンは12月8日に陸軍へ現役入隊し、兵役の義務を果たす予定だ。

◇ドヨン プロフィール

1996年2月1日生まれ。本名キム・ドンヨン。2016年4月にNCT U、同年7月にNCT 127としてデビューした。グループではメインボーカルを務め、OST歌唱やミュージカル俳優としても活躍。2024年4月に1stソロアルバム『YOUTH』をリリースし、ソロデビューを果たした。実兄は俳優のコンミョン。

■【写真】ドヨン、aespaメンバーとの2SHOTに「激アツ」の声

■【写真】ドヨン、肉体美を惜しげなく披露

■【写真】「笑顔が眩しい…」ドヨン、爽やか“好青年ルック”