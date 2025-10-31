&TEAM、韓国デビューALが発売初日にオリコン1位の快挙！パフォーマンスMVもサプライズ公開 | RBB TODAY

日本発のグローバルグループ・&TEAMが、10月28日にリリースした韓国1stミニアルバム『Back to Life』で、2025年10月28日付のオリコンデイリーアルバムランキング1位を獲得した。

これにより&TEAMは、韓国でリリースした作品で発売初日にオリコンデイリーアルバムランキング1位を獲得した初の日本アーティストとなった。

さらに10月30日18時には、本作のタイトル曲『Back to Life』のOfficial Performance MVをサプライズ公開。事前に発表されていたプロモーションスケジュールには含まれていなかったコンテンツで、SNSを中心に大きな話題を呼んだ。

（画像＝YX LABELS）

&TEAMは「Japan to Global」を掲げ、韓国デビューという新たなステージへと歩みを進めた。『Back to Life』は、&TEAMのアイデンティティである“オオカミ”が持つ本能的で挑戦的な精神をテーマに、挫折や試練に直面しても未来へ突き進む少年たちの姿を描いた作品。多彩な音楽性に挑んだ意欲作となっている。

リリース直後から注目を集め、収録された全6曲がMelon「Hot 100」（発売30日基準）にランクインするなど、韓国のチャートを席巻。初日には総出荷枚数113万枚を記録し、約3カ月かけてミリオン認定を受けた3rdシングル『Go in Blind（月狼）』の記録を一日で塗り替える快挙を達成した。

タイトル曲『Back to Life』のOfficial Performance MVでは、9人のエネルギーが一体となり、力強く突き進む姿が表現されている。前半のサビでは繊細な手の動きで挑戦に伴う苦しさやプレッシャーを表し、ラストのサビでは感情を爆発させるようなダイナミックな振り付けで、9人の結束とエネルギーを表現。感情の変化が体現されたステージに注目が集まっている。

韓国デビューを果たし、「Japan to Global」への道をさらに加速させる&TEAM。彼らの今後の展開から目が離せない。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動。2025年10月28日に韓国デビュー。

■【写真】「無料で見ていいの？」タキ、ギャップ全開“腹チラSHOT”

■【写真】「どうした」ファン困惑？ウィジュ、“超至近距離SHOT”

■【写真】可愛さ限界突破…ハルアのあざとい自撮り